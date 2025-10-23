Altmark-Duell unter Flutlicht – Absteiger fordert Oschersleben heraus

Nach der 0:4-Niederlage in Gardelegen ist der FSV Saxonia Tangermünde dieses Mal der Gastgeber für das nächste Altmark-Duell. Unter Flutlicht empfängt der Rote Adler am Freitagabend den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Nach 15 Punkten aus den bisherigen fünf Heimspielen wartet am Freitagabend die nächste Prüfung auf den Oscherslebener SC. Dann ist Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt zu Gast beim aktuellen Tabellenführer.

Mit nur drei Punkten aus den vergangenen fünf Partien zählt der SV Fortuna Magdeburg II zu den formschwächsten Teams der Liga. Das ganze Gegenteil gilt für den SSV 80 Gardelegen, der zuletzt viermal in Folge gewann. Am Sonnabend kommt es zum direkten Duell.

Deftig mit 0:4 musste sich der SV Stahl Thale zuletzt dem SV Preussen Schönhausen geschlagen geben . Am Sonnabend geht es gegen den nächsten Aufsteiger: Dann ist die Stahl-Elf zu Gast beim SV Irxleben - dem derzeitigen Schlusslicht.

Mit zuletzt zwei Siegen hat Union Schönebeck wieder zur Spitzengruppe der LOTTO-Landesliga Nord aufgeschlossen. Am Sonnabend will die Elf von André Hoof nachlegen. Dann sind die Schönebecker beim Osterburger FC gefordert.

Der Ummendorfer SV und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg blicken bisher auf einen ziemlich ähnlichen Saisonverlauf. In der Tabelle trennt beide nur ein Punkt, in der Tordifferenz sind beide Teams ausgeglichen. Wer kann am Sonnabend vorlegen?

Mit dem Auswärtssieg in Thale - dem ersten Dreier in der Landesliga - hat der SV Preussen Schönhausen am vergangenen Wochenende Vereinsgeschichte geschrieben. Nur zu gerne würde der Aufsteiger gleich am Sonnabend im Heimspiel nachlegen. Gegner ist der SV Arminia Magdeburg, der in der Ferne bisher erst zwei Punkte einfahren konnte.

Mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Partien ist der VfB Ottersleben aktuell der Führende der Formtabelle in der LOTTO-Landesliga Nord. Entsprechend reist das Team von Oliver Malchau am Sonnabend als Favorit zum Auswärtsspiel beim SV 08 Baalberge.

