Altmark-Duell eröffnet die Runde, Aufsteiger-Derby im Jerichower Land

– Foto: Karl Heinz Schmuck

Wer entscheidet das Altmark-Duell am Freitagabend für sich? Wie verläuft das Aufsteiger-Derby am Sonnabend im Jerichower Land? Und kann sich der SV Arminia Magdeburg von der deutlichen Pleite zum Auftakt erholen? Diese Fragen beantwortet der zweite Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord.

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Freitag

Morgen, 19:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 19:00 live PUSH

Ein Altmark-Duell eröffnet am Freitagabend den zweiten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord. Der FSV Saxonia Tangermünde - zum Start mit 0:4 in Schönebeck verloren - empfängt den Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau.

Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg über Saxonia Tangermünde reist Union Schönebeck am Freitagabend in den Harz. Es geht zum SV Stahl Thale, der dem Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck in der Vorwoche mit 2:4 unterlag. Samstag

Der Osterburger FC und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg sind in der vergangenen Woche jeweils mit Niederlagen gestartet. Wer holt am Sonnabend im direkten Duell die ersten Zähler?

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV Eintracht Osterwieck Osterwieck 15:00 live PUSH

Nach dem Auftaktsieg gegen Thale macht sich der SV Eintracht Osterwieck am Sonnabend zum ersten Mal wieder als Landesligist auf die Reise zum SV 09 Staßfurt. Fünf der letzten sechs Landesklasse-Duelle zwischen beiden Teams (zwischen 2014 und 2017) gingen an die Staßfurter.

Nach der deutlichen 1:7-Niederlage beim Burger BC zum Start ist der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark gefordert. In der vergangenen Saison holten die Arminen 22 ihrer 32 Zähler für den Klassenerhalt daheim. Haben sie die Pleite verkraftet?

Derby im Jerichower Land! Die TSG Grün-Weiß Möser empfängt am Sonnabend den Burger BC. Während die Grün-Weißen bei ihrer Landesliga-Premiere mit 1:2 in Oschersleben unterlagen, schoss sich der ambitionierte Mitaufsteiger mit einem 7:1 über Arminia Magdeburg gleich an die Spitze.

Sa., 15.08.2026, 16:30 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen Oscherslebener SC Oschersleben 16:30 live PUSH