 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Altmark-Duell eröffnet die Runde, Aufsteiger-Derby im Jerichower Land

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Heinz Schmuck

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LL Sachs-Anhalt Nord
SSV Warnau
Oschersleben
Fortuna MD II
Staßfurt

Wer entscheidet das Altmark-Duell am Freitagabend für sich? Wie verläuft das Aufsteiger-Derby am Sonnabend im Jerichower Land? Und kann sich der SV Arminia Magdeburg von der deutlichen Pleite zum Auftakt erholen? Diese Fragen beantwortet der zweite Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord.

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Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
19:00live

Ein Altmark-Duell eröffnet am Freitagabend den zweiten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord. Der FSV Saxonia Tangermünde - zum Start mit 0:4 in Schönebeck verloren - empfängt den Verbandsliga-Absteiger SSV Havelwinkel Warnau.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
19:00live

Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg über Saxonia Tangermünde reist Union Schönebeck am Freitagabend in den Harz. Es geht zum SV Stahl Thale, der dem Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck in der Vorwoche mit 2:4 unterlag.

Samstag

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00

Der Osterburger FC und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg sind in der vergangenen Woche jeweils mit Niederlagen gestartet. Wer holt am Sonnabend im direkten Duell die ersten Zähler?

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
15:00live

Nach dem Auftaktsieg gegen Thale macht sich der SV Eintracht Osterwieck am Sonnabend zum ersten Mal wieder als Landesligist auf die Reise zum SV 09 Staßfurt. Fünf der letzten sechs Landesklasse-Duelle zwischen beiden Teams (zwischen 2014 und 2017) gingen an die Staßfurter.

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
15:00live

Nach der deutlichen 1:7-Niederlage beim Burger BC zum Start ist der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark gefordert. In der vergangenen Saison holten die Arminen 22 ihrer 32 Zähler für den Klassenerhalt daheim. Haben sie die Pleite verkraftet?

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Burger BC
Burger BCBurger BC
15:00live

Derby im Jerichower Land! Die TSG Grün-Weiß Möser empfängt am Sonnabend den Burger BC. Während die Grün-Weißen bei ihrer Landesliga-Premiere mit 1:2 in Oschersleben unterlagen, schoss sich der ambitionierte Mitaufsteiger mit einem 7:1 über Arminia Magdeburg gleich an die Spitze.

Sa., 15.08.2026, 16:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
16:30live

>> SSV 80 Gardelegen gegen Oscherslebener SC im Livestream: (hier klicken)

Zu etwas ungewöhnlicher Zeit - am Sonnabend um 16:30 Uhr - begrüßt der SSV 80 Gardelegen den Oscherslebener SC. In der vergangenen Saison setzten sich die Westaltmärker mit 3:1 und 7:1 gegen den OSC durch. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird die Partie im kostenlosen Livestream übertragen.