Altinternationale des 1. FC Köln spielen in der Eifel Galaspiel des SV Ferschweiler anlässlich des 105-jährigen Vereinsbestehens von Andreas Arens · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Am Pfingstwochenende bekommen die Fußballfreunde in Ferschweiler einiges geboten (Symbolbild). – Foto: Volkhard Patten

Sie haben viele Hundert Bundesligaspiele absolviert und geben noch immer Kostproben ihres Könnens: Am Sonntag ab 15 Uhr treten die Altinternationalen des 1. FC Köln gegen eine Ü40-Auswahl an, die sich aus Altherrenspielern des gastgebenden SV Ferschweiler und der SG Südeifel sowie des FC Mettendorf-Lahr, der DJK Utscheid, des SV Badem und des SV Nusbaum zusammensetzt.

In den Reihen des dreifachen Deutschen Meisters und vierfachen DFB-Pokalsiegers vom Rhein stehen ehemalige Profis wie Holger Gaißmayer, Carsten Cullmann, Adam Matuschyk, Alexander Voigt, Marcel Risse, Matthias Scherz und Steffen Herzberger. Trainiert werden die FC-Legenden von den früheren Nationalspielern Bernd Cullmann und Herbert Zimmermann. Koordinator ist Stephan Engels. Nach Angaben von Gernot Gierenz, dem Vorsitzenden des SV Ferschweiler, ist der Eintritt frei. Ein Großsponsor übernimmt die Gage für die Kölner. Stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden zugunsten der Villa Kunterbunt.