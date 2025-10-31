Altherren: Testspiel-Krimi in Dreyen

Am Montagabend fand das letzte Freundschaftsspiel des Jahres auf dem Trainingsplatz in Dreyen statt. Ungewohnt war dabei der Spieltag: Statt des üblichen Freitags trat der TSV Rot-Weiss Dreyen Alt-Herren gegen den RW Kirchlengern Alt-Herren an. Unter Flutlicht und mit Schiedsrichter-Ersatz aus den eigenen Reihen lieferte der TSV einen echten Pokal-Krimi, der erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Trotz einer 2:0-Führung musste sich der TSV am Ende knapp mit 3:4 (2:1) geschlagen geben.

Die Spielertrainer Wehlau und Brockmann konnten auf einen 16-Mann-Kader zurückgreifen, der nach Trainingsbeteiligung der letzten Wochen aufgestellt wurde. Eine kurzfristige Absage kam von Busch, der sich jedoch bereit erklärte, die Partie souverän zu leiten. Die Aufstellung zeigte eine solide Achse, mit Libero Kronsbein im Zentrum der Defensive. Die Spielzeit wurde auf zweimal 40 Minuten festgelegt.

Pünktlich um 19:30 Uhr pfiff Schiedsrichter Busch die Begegnung an. Die Anfangsminuten waren von gegenseitigem Abtasten geprägt, wobei beide Teams versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Nach rund zehn Minuten übernahm Dreyen die Initiative und erspielte sich die erste Großchance: Ellersiek tankte sich auf der rechten Seite durch und flankte scharf vors Tor, wo Brameyer am langen Pfosten nur um Haaresbreite verpasste.

Doch in der 18. Minute machte Brameyer es besser: Brockmann behauptete den Ball im Mittelfeld und spielte den startenden Brameyer perfekt frei. Dieser nahm den Ball mit und zog aus etwa 14 Metern ab – der Schuss schlug unhaltbar rechts oben zum 1:0 ein.

Dreyen war nun voll im Spiel, und die Defensive um Kronsbein, Lowack und Kassner stand sicher. Nach einer vergebenen Großchance von Brockmann, der einen langen Ball im Strafraum knapp neben das Tor setzte, führte eine Ecke zur verdienten 2:0-Führung. Stadel führte den Eckball perfekt aus, und Spielertrainer Wehlau köpfte aus zehn Metern in der 25. Minute zum 2:0 ein.

Der Bruch: Mitten in der dominanten Phase leistete sich Dreyen jedoch einen folgenschweren Fehler. Ein Ballverlust im Spielaufbau im linken Mittelfeld wurde von Kirchlengern sofort bestraft, sodass der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel. Schierbaum im Tor war chancenlos.

Kirchlengern drückte nun. Kurz vor der Pause sorgte ein Kirchlengerner Angreifer für eine kontroverse Szene, als er sich im Zweikampf gegen Brockmann an der linken Eckfahne durchsetzte und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Schiedsrichter Busch entschied auf Freistoß, was für die Dreyner Glück bedeutete, da die Aktion wohl im Strafraum stattfand. Kurz darauf hatte Dreyen die Möglichkeit auf 3:1 zu erhöhen, als Wehmeier den Ball nach abgefälschtem Pass zu Kassner in den Strafraum brachte, doch dessen Grätsche ging überhastet über das Tor. Mit dem knappen 2:1 ging es in die Kabinen.

Zweite Hälfte: Offensive Power dreht das Spiel – Tor des Jahres von Reiprich

Wie vor dem Spiel vereinbart, wechselten die Trainer kräftig durch. Winkler, Dück, Richter und Debütant Beckmann kamen in die Partie. Die Umstellungen machten sich bemerkbar: Dreyen hatte Probleme, ins Spiel zu finden, und die Bälle gingen schnell verloren. Zudem hatte die Dreyner Defensive große Mühe, die schnellen und wendigen Angreifer Kirchlengerns vom Ball zu trennen.

Lange Zeit verteidigte der TSV die knappe Führung dank einiger Paraden von Schierbaum und der Ungenauigkeit der Gäste im Abschluss. Doch 15 Minuten vor Schluss war es so weit: Ein Steilpass auf einen Angreifer, den Kassner im Strafraum nur noch unsanft stoppen konnte. Schiedsrichter Busch entschied – diesmal unstrittig – auf Elfmeter. Der Schütze verwandelte sicher zum 2:2-Ausgleich.

Der Ausgleich kippte das Momentum vollständig zugunsten der Gäste, die kurz darauf mit dem 2:3 in Führung gingen. Doch der TSV Dreyen steckte nicht auf.

Das Highlight: Fünf Minuten vor dem Ende nahm sich Reiprich den Ball für einen Freistoß aus gut 40 Metern. Alles rechnete mit einer Flanke, weshalb der gegnerische Torwart leicht rechts am Fünfmeterraum postiert war. Reiprich riskierte alles, zog direkt auf das Tor und der Ball schlug sensationell links oben unter die Latte ein. Ein absolutes Traumtor der Kategorie „Tor des Jahres“ zum 3:3-Ausgleich!

Leider konnte Dreyen das Remis nicht über die Zeit retten. Kurz vor dem Abpfiff nutzte Kirchlengern über die linke Seite eine letzte Chance, passte in die Mitte, und musste den Ball nur noch zum 3:4-Endstand einschieben.

Fazit: In einem unterhaltsamen Testspiel zeigte der TSV Dreyen in der ersten Hälfte seine Klasse, verlor aber im zweiten Durchgang durch die Wechsel und die hohe Geschwindigkeit des Gegners im Angriff den Zugriff. Das Tor von Reiprich war ein würdiger Abschluss dieses letzten Spiels vor der Winterpause.