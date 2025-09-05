Altherren Dreyen: Pokalsieger beim Alt Liga Cup des SC Enger

​In einer mitreißenden Nacht voller Spannung und Emotionen hat unsere Altherren-Mannschaft beim Alt Liga Cup des SC Enger den Titel geholt und den Pokal mit nach Hause genommen. Nach einer herausragenden Leistung über das gesamte Turnier hinweg krönte sich das Team zum verdienten Champion. ​Pünktlich zum Turnierbeginn war das Team mit allen Leistungsträgern angereist. Lediglich Fanliebling Crone, den die Fans gerne gesehen hätten, war verhindert.

​Solider Start in der Vorrunde ​Das Turnier begann für unsere Jungs mit zwei hart umkämpften Unentschieden. Gegen TuS Brake lieferte die Mannschaft eine starke Defensivleistung ab und erkämpfte sich ein 0:0. Im Vorfeld wurde von der Turnierleitung festgelegt, dass Einwürfe eingerollt werden müssen – eine Regel, über die sich unser Schmidt mit seinem Mundwerk noch lustig gemacht hatte. Doch wie es das Schicksal so will, hatte er im zweiten Spiel selbst einen kurzen Blackout und warf ein, sodass der Gegner den Ball bekam.

Im Anschluss an diesen kleinen Fauxpas ging die Mannschaft aber wieder auf Siegkurs: Im zweiten Spiel gegen die JSG ging man durch ein Tor von Winkler in Führung, musste sich am Ende jedoch mit einem 1:1 zufriedengeben. Der Knoten platzte im letzten Gruppenspiel: Mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Löhne sicherten Tore von Brameyer, Dück und Ellersiek den Weg in die nächste Runde. Es hätte sogar 4:0 stehen können, als Wehmeier perfekt freigespielt nur noch wenige Meter vor dem leeren Tor stand. Anstatt einzuschieben, legte er quer auf Schmidt, der zu spät schaltete – vielleicht hatte er die Szene mit seinem Einwurf noch im Kopf – und den Ball nicht mehr erreichen konnte. So musste die Entscheidung über den Gruppensieg ins 9-Meter-Schießen.

​Nervenkitzel auf dem Weg zum Finale ​Die Vorrunde endete punktgleich, was ein 9-Meter-Schießen um den Gruppensieg erforderte. In einem wahren Krimi gegen den Auftaktgegner TuS Brake behielten unsere Altherren die Nerven. Torwart Schierbaum zeigte seine Klasse und parierte gleich zwei Elfmeter, während Winkler und Wehmeier ihre Schüsse souverän verwandelten. Mit 2:1 sicherte sich das Team so den Einzug ins Endspiel. ​Ein unvergessliches Finale und der Pokalsieg ​Im Finale traf die Mannschaft auf den starken Gegner Herringhausen Eickum. Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Kampf auf dem Kleinfeld, in dem beide Abwehrreihen dominieren konnten. Nach 12 intensiven Minuten stand es 0:0, und erneut musste die Entscheidung vom Punkt fallen. ​In diesem finalen 9-Meter-Schießen wuchs das Team über sich hinaus. Torwart-Held Schierbaum parierte ein weiteres Mal zwei entscheidende Elfmeter. Wehmeier verschoss zwar vom Punkt, doch Winkler, Ellersiek und Dück zeigten keine Nerven und sicherten so den historischen 3:2-Sieg.