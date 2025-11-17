Althengstett überrascht – Ottenbronn und Ahldorf liefern Spektakel

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald brachte keine Veränderungen an der Spitze, dafür reichlich Tore, Emotionen und Dramatik. Gechingen, Sulz und Altburg siegen erneut und setzen sich leicht ab, während im Tabellenkeller die Abstände weiter eng bleiben.

Der VfR Sulz bleibt im Gleichschritt mit den Topteams und feierte einen souveränen 5:1-Erfolg über den VfL Nagold II. Jonathan Siegel brachte sein Team früh in Führung (9.) und traf später ein zweites Mal (74.). Dazwischen trafen Moritz Haible (15.), Dennis Mutschler Jr. (35.) und Philipp Rumpel (51.). Tom Gutekunst erzielte den Ehrentreffer für die Gäste (49.). Sulz überzeugte mit Effizienz und Spielwitz und festigt seine Position als torgefährlichste Mannschaft der Liga, zusammen mit Gechingen.

Im Verfolgerduell zwischen Wittendorf und Felldorf/Bierlingen gab es keinen Sieger. Nach einer verhaltenen ersten Hälfte brachte Thomas Baur die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Wittendorf kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel: Collin Schmid glich aus (61.), Roman Rieger drehte die Partie (77.), ehe Lucian Lohmüller in der 86. Minute das 2:2 erzielte. Beide Teams bleiben damit im oberen Tabellendrittel, verpassen jedoch den Sprung zur Spitze.

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Ottenbronn: Beim 4:4 trennten sich die Gastgeber und Ahldorf/Mühlen nach wechselhaftem Verlauf mit einem gerechten Unentschieden. Bereits nach zwei Minuten traf Raphael Hopf zur Gästeführung, doch Julian Immisch glich aus (17.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – Michael Thomas (43.) und Lukas Weber (47.) stellten auf 2:2, ehe Micael Marques (49.) und Hopf (58.) erneut trafen. Levin Mandel (64.) brachte Ottenbronn wieder in Front, doch Matthias Thomas (68.) sorgte für den Endstand. Beide Teams überzeugten offensiv, verpassten aber den Sieg durch defensive Nachlässigkeiten.

Die Sportfreunde Gechingen untermauern ihre Spitzenstellung mit einem 5:2 gegen Dornstetten. Nach Treffern von Mensur Mahmoud (43.) und Edison Behramaj (47.) schien alles klar, doch Philipp Kilian brachte die Gäste mit einem Doppelschlag (53., 56.) zurück. Gechingen reagierte jedoch stark: Lucas Schweitzer (63.) und erneut Behramaj (70., Foulelfmeter) sowie Mahmoud (75.) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Altburg siegte mit 2:0 gegen Dornhan und bleibt im Spitzentrio. Nach einer geduldigen ersten Hälfte traf Luca Malandra per Strafstoß (52.), ehe Silas Roller in der Nachspielzeit alles klar machte (90.). Altburg agierte reifer, kontrollierte das Spiel und ließ defensiv nichts zu. Dornhan hielt kämpferisch dagegen, bleibt aber weiter im Tabellenkeller. ---

Oberreichenbach gewann ein intensives Heimspiel mit 3:1. Marvin Stoll eröffnete die Partie früh (3.), doch Henry Sattler glich postwendend aus (4.). In der zweiten Halbzeit sicherte Stoll mit seinem zweiten Treffer (61.) die Führung, Max Keppler machte alles klar (73.). Die SG sammelte damit wichtige Punkte im Mittelfeld und liegt nun zwei Punkte hinter Eutingen. ---

Der Tabellenletzte Möttlingen stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, musste sich aber Baiersbronn knapp mit 0:1 geschlagen geben. Sebastian Braun erzielte in der 60. Minute das Tor des Tages. Baiersbronn behauptet damit Platz vier, während Möttlingen trotz engagierter Leistung weiter auf dem letzten Rang bleibt. ---

In einem dramatischen Spiel besiegte Althengstett den Favoriten aus Gültlingen mit 2:1. Dino Telalovic brachte die Hausherren früh in Führung (7.), Thomas Schechinger glich aus (26.). In der Schlussphase traf Joker Visar Behrami (88.) zum umjubelten Sieg. Trotz zweier Platzverweise – Edvin Saipi sah Rot (82.), Mehmet Sejdiu Gelb-Rot (84.) – verteidigte Althengstett den Vorsprung mit Leidenschaft. Für Gültlingen war es die vierte Niederlage in Folge.

