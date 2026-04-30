Althengstett jubelt, Bubsheim und Trillfingen siegen

– Foto: Arno Schmid

In Möttlingen sahen die Zuschauer eine Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin und starken Abwehrreihen geprägt war. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Es war ein Spiel, in dem ein einziger Geistesblitz über die Punktevergabe entscheiden würde. Dieser Moment ereignete sich in der 67. Minute: Mehmet Sejdiu erzielte das goldene Tor zum 0:1 für den SV Althengstett.

In Winzeln erlebten die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Gäste aus Trossingen starteten furios und schienen die Partie nach Toren von Bilal Rüzgar (10.) und Mark Stegmann (37.) bei einer 0:2-Führung bereits sicher im Griff zu haben. Doch der SV Winzeln bewies eine beeindruckende Moral. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) verkürzte Adrian Heim auf 1:2, was den Gastgebern sichtlich Auftrieb gab. Nach dem Seitenwechsel drängte Winzeln auf den Ausgleich und wurde in der 60. Minute belohnt, als Andreas Aigeldinger zum 2:2 traf.

In dieser Begegnung fackelten die Gäste aus Trillfingen nicht lange und überrumpelten die Hausherren bereits in der Anfangsphase. Die Torfolge war fast im Takt der Dominanz zu bestaunen: Fabian Heller eröffnete bereits in der 4. Minute zum 0:1. Adrian Stehle erhöhte in der 19. Minute auf 0:2, bevor Rico Wentsch in der 24. Minute bereits das 0:3 nachlegte. Laufen/Eyach wirkte geschockt, kam aber kurz vor der Pause noch einmal heran, als Joey-Leon Gerlach in der 44. Minute ein unglückliches Eigentor zum 1:3 unterlief. Im zweiten Durchgang verteidigte Trillfingen den Vorsprung jedoch.

Die Hausherren fanden gut in die Begegnung und belohnten sich in der 30. Minute, als Denis Ruks zur 1:0-Führung einnetzte. Wurmlingen bemühte sich im zweiten Durchgang redlich um den Ausgleich, biss sich aber immer wieder am stabilen Abwehrriegel der Bubsheimer die Zähne aus. Als die Gäste in der Schlussphase alles riskierten, schlug die Heimelf eiskalt zu: Mark Grimm markierte in der 84. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand und machte damit den Sack endgültig zu.

In Oberschwaben kam es zum Duell zweier Tabellennachbarn. Der SV Sulmetingen und der TSV Kirchberg/Iller lieferten sich ein enges Spiel, welches am Ende ohne Tore blieb. Dabei bleiben beide Teams im Mittelfeld der Tabelle.

In Holzgerlingen entwickelte sich eine Partie, die von der ersten Minute an keine taktischen Fesseln kannte. Die Gäste aus Büsnau erwischten den besseren Start, als Marco Bischoff bereits in der 8. Minute zur Stelle war und die 0:1-Führung erzielte. Die Hausherren brauchten eine Weile, um diesen frühen Rückschlag zu verdauen, kämpften sich aber kurz vor der Pause zurück. In der 41. Minute war es Max Horn, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 markierte.

Nach dem Seitenwechsel schien das Pendel zunächst zugunsten der Gastgeber auszuschlagen. In der 55. Minute drehte Marco Quaranta die Partie zur 2:1-Führung für Holzgerlingen. Doch die Antwort der Gäste folgte auf dem Fuße: Nur drei Minuten später, in der 58. Minute, egalisierte Sebastian Lenhardt zum 2:2.

In der Folgezeit schlug erneut die Stunde von Marco Bischoff. Mit einem Doppelschlag in der 69. Minute (2:3) und der 74. Minute (2:4) stellte er die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Holzgerlingen gab sich jedoch nicht geschlagen und schöpfte in der 79. Minute noch einmal Hoffnung, als erneut Marco Quaranta auf 3:4 verkürzte. Die Hoffnung der Heimelf währte jedoch nur kurz. Praktisch im Gegenzug, in der 80. Minute, stellte Johannes Schneider den alten Abstand zum 3:5 wieder her. Den Schlusspunkt unter eine ereignisreiche Begegnung setzte Fermin Wences in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:6-Endstand.