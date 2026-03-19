Altheims Achterpacker Mert Arikan trifft, wie er will Nach 19 Spielen in der C-Liga hat Arikan bereits 45 Tore auf dem Konto und hat noch einiges mehr vor von Marius Martinez · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Mert Arikan schoss am vergangenen Spieltag beim 9:0-Erfolg seines Teams gegen den TSV Richen II acht Tore. – Foto: Carina M.

Dieburg. Mert Arikan weiß, wo das Tor steht. Mit 45 Toren in 19 Spielen diese Saison, hat er dies zu genüge unter Beweis gestellt. Was ihm allerdings am vergangenen Wochenende gelungen ist, ist selbst für ihn Neuland: acht Tore in einem Spiel.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Echo. Vollends zufrieden mit seiner Leistung, zeigte er sich aber nicht. "Es hätte besser laufen können. Ich hätte noch ein bis zwei Buden mehr machen müssen", sagte Arikan.

Nachdem es im vergangenen Jahr "nicht richtig gepasst hat" mit dem Trainer der Ersten Mannschaft, entschied Arikan, für ein Jahr in der Zweiten Mannschaft zu spielen. "Ein bisschen Tore sammeln", nannte der 22-Jährige sein Intermezzo in der Kreisliga C. Dort ist er unter den Mitspielern als "Thomas Müller" bekannt, auf Grund seiner Raumdeuter-Fähigkeiten und weil er vor dem Tor "kein Egoist" sei. Die Statistiken diese Saison untermauern dies. Neben seinen 45 Toren, stehen auch 23 Assists zu Buche. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor katapultierte den TSV Altheim II auf den ersten Platz der KLC. "Der Aufstieg ist drin", sagt Arikan. Auch persönlich hat er sich für die verbleibenden Spiele einiges vorgenommen, 70 Tore oder 100 Scorer seien dabei das Ziel.

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