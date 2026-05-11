Altheim top, Drama in Oberelchingen, 4 Platzverweise für Gerlenhofen

In Heroldstatt sahen die Zuschauer eine Partie, deren Dynamik bereits in der ersten Halbzeit entscheidend beeinflusst wurde. In der 41. Minute schwächten sich die Gäste selbst, als Fabio Füller die Rote Karte sah und Ringingen fortan in Unterzahl agieren musste. Trotz des personellen Vorteils dauerte es bis tief in die Schlussphase, ehe die Hausherren den Abwehrriegel der Gäste knacken konnten. Jonas Schmutz erlöste die Heimfans in der 83. Minute mit der 1:0-Führung. Den Schlusspunkt setzte Niclas Autenrieth in der 89. Minute, der mit dem 2:0-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.

SV Niederhofen – TSV Einsingen 2:1

In einer umkämpften Begegnung sicherte sich der SV Niederhofen drei wichtige Heimpunkte. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Leon Hirsch in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug der TSV Einsingen jedoch zurück: Armin Sassmann markierte in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb in der Folge offen, bis Daniel Bollmann in der 66. Minute zur Stelle war und den 2:1-Siegtreffer für Niederhofen erzielte. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Hausherren bis zum Schlusspfiff.

SG Griesingen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:1

Die Zuschauer in Griesingen sahen eine Punkteteilung, bei der die Tore jeweils zu Beginn beider Halbzeiten fielen. Die Gäste der SG Oberdischingen/Ersingen starteten hellwach und gingen bereits in der 9. Minute durch Fabian Guggenberger mit 0:1 in Front. Griesingen kam jedoch motiviert aus der Kabine zurück und belohnte sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: Peter Gobs erzielte in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

SGM Schmiechtal/Alb – TSV Türkgücü Ehingen 4:1

Die SGM Schmiechtal/Alb feierte einen überzeugenden Heimsieg, der maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Michael Müller brachte die Hausherren bereits in der 12. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel baute Julian Bloching (51.) den Vorsprung auf 3:0 aus. Türkiyemspor Ehingen kam durch Mustafa Mavis (55.) zwar zum 3:1-Anschlusstreffer, doch die Hoffnung der Gäste hielt nicht lange an. Erneut Michael Müller machte in der 82. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:1-Endstand alles klar und krönte seine Leistung mit einem Hattrick.

TSV Blaubeuren – RSV Ermingen 0:0

Vor 200 Zuschauern blieben Tore in Blaubeuren Mangelware. Beide Mannschaften legten ihren Fokus auf eine stabile Defensive und taktische Disziplin. In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich die Teams größtenteils im Mittelfeld. Da keine der beiden Mannschaften das letzte Risiko einging, endete die Begegnung mit einer torlosen Punkteteilung, die das Abwehrverhalten beider Seiten unterstrich.

SG Altheim – SSG Ulm 99 II 5:1

In Altheim sahen die Fans eine Partie, die besonders in der Schlussphase an Fahrt aufnahm. Jochen Pflug brachte die SG bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Ezeilo (56.) auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch erst in den letzten zehn Minuten: Fabian Kottmann (82.), erneut Jochen Pflug (85.) und Niklas Schrode (87.) schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit auf 5:0 hoch. Den Gästen der SSG Ulm 99 II gelang in der 89. Minute durch Philipp Grathwohl lediglich noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand.

SV Pappelau-Beiningen – FV Schelklingen-Hausen 1:0

In einer engen und defensiv geprägten Begegnung fiel die Entscheidung erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit. Lange Zeit bissen sich beide Offensivreihen an den gegnerischen Abwehrketten die Zähne aus, und vieles deutete auf ein torloses Remis hin. In der 80. Minute war es schließlich Cristian Boldea, der die entscheidende Lücke fand und den viel umjubelten Treffer zum 1:0 für den SV Pappelau-Beiningen erzielte. Diesen Vorsprung retteten die Hausherren über die Zeit und sicherten sich so den knappen Heimsieg.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – TSV Erbach 3:0

Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen lieferte vor heimischem Publikum eine souveräne Vorstellung ab. Bereits in der 9. Minute stellte Thomas Schenzle die Weichen mit dem 1:0 auf Sieg. Im zweiten Durchgang erhöhte Steffen Braig in der 54. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Gäste aus Erbach sichtlich schwächte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 61. Minute, als die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Jan Müllerschön behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 3:0-Endstand.