Altheim top, Drama in Oberelchingen, 4 Platzverweise für Gerlenhofen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Heroldstatt sahen die Zuschauer eine Partie, deren Dynamik bereits in der ersten Halbzeit entscheidend beeinflusst wurde. In der 41. Minute schwächten sich die Gäste selbst, als Fabio Füller die Rote Karte sah und Ringingen fortan in Unterzahl agieren musste. Trotz des personellen Vorteils dauerte es bis tief in die Schlussphase, ehe die Hausherren den Abwehrriegel der Gäste knacken konnten. Jonas Schmutz erlöste die Heimfans in der 83. Minute mit der 1:0-Führung. Den Schlusspunkt setzte Niclas Autenrieth in der 89. Minute, der mit dem 2:0-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
In einer umkämpften Begegnung sicherte sich der SV Niederhofen drei wichtige Heimpunkte. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Leon Hirsch in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug der TSV Einsingen jedoch zurück: Armin Sassmann markierte in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb in der Folge offen, bis Daniel Bollmann in der 66. Minute zur Stelle war und den 2:1-Siegtreffer für Niederhofen erzielte. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Hausherren bis zum Schlusspfiff.
Die Zuschauer in Griesingen sahen eine Punkteteilung, bei der die Tore jeweils zu Beginn beider Halbzeiten fielen. Die Gäste der SG Oberdischingen/Ersingen starteten hellwach und gingen bereits in der 9. Minute durch Fabian Guggenberger mit 0:1 in Front. Griesingen kam jedoch motiviert aus der Kabine zurück und belohnte sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: Peter Gobs erzielte in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.
Die SGM Schmiechtal/Alb feierte einen überzeugenden Heimsieg, der maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Michael Müller brachte die Hausherren bereits in der 12. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel baute Julian Bloching (51.) den Vorsprung auf 3:0 aus. Türkiyemspor Ehingen kam durch Mustafa Mavis (55.) zwar zum 3:1-Anschlusstreffer, doch die Hoffnung der Gäste hielt nicht lange an. Erneut Michael Müller machte in der 82. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:1-Endstand alles klar und krönte seine Leistung mit einem Hattrick.
Vor 200 Zuschauern blieben Tore in Blaubeuren Mangelware. Beide Mannschaften legten ihren Fokus auf eine stabile Defensive und taktische Disziplin. In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich die Teams größtenteils im Mittelfeld. Da keine der beiden Mannschaften das letzte Risiko einging, endete die Begegnung mit einer torlosen Punkteteilung, die das Abwehrverhalten beider Seiten unterstrich.
In Altheim sahen die Fans eine Partie, die besonders in der Schlussphase an Fahrt aufnahm. Jochen Pflug brachte die SG bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Ezeilo (56.) auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch erst in den letzten zehn Minuten: Fabian Kottmann (82.), erneut Jochen Pflug (85.) und Niklas Schrode (87.) schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit auf 5:0 hoch. Den Gästen der SSG Ulm 99 II gelang in der 89. Minute durch Philipp Grathwohl lediglich noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand.
In einer engen und defensiv geprägten Begegnung fiel die Entscheidung erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit. Lange Zeit bissen sich beide Offensivreihen an den gegnerischen Abwehrketten die Zähne aus, und vieles deutete auf ein torloses Remis hin. In der 80. Minute war es schließlich Cristian Boldea, der die entscheidende Lücke fand und den viel umjubelten Treffer zum 1:0 für den SV Pappelau-Beiningen erzielte. Diesen Vorsprung retteten die Hausherren über die Zeit und sicherten sich so den knappen Heimsieg.
Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen lieferte vor heimischem Publikum eine souveräne Vorstellung ab. Bereits in der 9. Minute stellte Thomas Schenzle die Weichen mit dem 1:0 auf Sieg. Im zweiten Durchgang erhöhte Steffen Braig in der 54. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Gäste aus Erbach sichtlich schwächte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 61. Minute, als die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Jan Müllerschön behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 3:0-Endstand.
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In einer packenden Begegnung sicherte sich der TSV Bermaringen drei wichtige Auswärtspunkte. Alexander Peter brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, bevor Ruben Rieck in der 67. Minute auf 0:2 erhöhte. Die SGM Albeck/Göttingen kehrte durch den Anschlusstreffer von Mirhad Mehanovic (83.) noch einmal in die Partie zurück, doch die Schlussminuten gehörten allein den Gästen. In der Nachspielzeit machten Henrik Roser (90.+1) und Philipp Buschow (90.+4) den deutlichen 1:4-Endstand perfekt.
In Asselfingen sahen die Zuschauer eine Partie, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fanden die Hausherren die entscheidenden Lücken in der Thalfinger Defensive. Gabriel Friedrich brach in der 55. Minute den Bann und markierte das 1:0. Nur zehn Minuten später sorgte Vedat Pamukcu (65.) mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Der SV Asselfingen verteidigte den Vorsprung in der Folge souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu.
Der TSV Bernstadt lieferte eine beeindruckende erste Halbzeit ab und entschied die Partie bereits vor dem Seitenwechsel. Max Noller eröffnete in der 14. Minute den Torreigen, worauf Samuel Jost (18.) und Hendrik Koros (23.) mit einem Doppelschlag schnell auf 0:3 erhöhten. Kurz vor dem Pausenpfiff bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Alexander Eckle (44.) sicher zum 0:4-Endstand verwandelte. Im zweiten Durchgang schaltete Bernstadt einen Gang zurück und verwaltete das Ergebnis erfolgreich.
In Lonsee sahen die Fans eine ereignisreiche Anfangsphase, in der Felix Stammler (6.) die Hausherren früh in Führung brachte, Ademin Hadzic jedoch fast im Gegenzug (9.) für die Neu-Ulmer Reserve ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Lonsee wieder das Kommando: Eduard Hildermann (51.) besorgte die erneute Führung, bevor erneut Felix Stammler in der 79. Minute auf 3:1 stellte. Den Schlusspunkt unter die einseitige zweite Hälfte setzte Niklas Ruhland in der Nachspielzeit (90.+2) zum 4:1-Heimsieg.
Der SV Weidenstetten präsentierte sich vor heimischer Kulisse stabil und effizient. Elia Kuner stellte in der 25. Minute die Weichen auf Sieg. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen, den Yasin Çeküç (55.) gewohnt sicher zum 2:0 verwandelte. Nersingen bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die gut organisierte Abwehr der Heimelf nicht an. In der 90. Minute krönte Markus Leibing die Leistung mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.
In Söflingen entwickelte sich eine Partie mit einer vorentscheidenden Wende. Zunächst brachte Moritz Fichter die TSG in der 29. Minute in Führung, doch Pfuhl glich noch vor der Pause durch Felix Wanke (41.) aus. Unmittelbar nach Wiederbeginn drehte Philipp Bischofsberger (49.) das Spiel zum 1:2. Der Knackpunkt folgte in der 57. Minute, als Pius Hölz auf Seiten der Söflinger wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. In Überzahl ließen die Pfuhler nichts mehr anbrennen: Felix Näter (66.) und Elia Amico (72.) schraubten das Ergebnis zum verdienten 1:4-Auswärtssieg hoch.
Ein wahres Tor-Spektakel in der Schlussphase erlebten die Zuschauer in Oberelchingen. Nachdem Noah Metzger (7.) für Ballendorf und Stefan Karrasch (19.) für die Hausherren in der Frühphase trafen, blieb es lange beim 1:1. Die Schlussviertelstunde hatte es dann in sich: Christian Junginger (75.) und Moritz Rittlinger (76.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Ballendorfer Führung. Oberelchingen kam durch Dennis Rindle (85.) noch einmal auf 2:3 heran, doch im direkten Gegenzug machte Nikolai Tappert (86.) mit dem 2:4 alles klar.
Der FC Neenstetten sicherte sich in einem geduldig geführten Spiel die drei Punkte. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams, wobei Neenstetten in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Akzente setzte. Sebastian Häge brach in der 58. Minute den Bann und markierte die Führung. Westerstetten versuchte in der Schlussphase mehr Risiko zu gehen, was Neenstetten Räume für Konter bot. Einen dieser Angriffe schloss Jannik Leibing in der 77. Minute zum 2:0-Endstand ab.
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In Holzheim sahen die Zuschauer eine spannende Partie, die erst in der Schlussphase ihren Sieger fand. Stefan Rau brachte die Hausherren in der 33. Minute zunächst in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gäste jedoch zurück: Tim Schick verwandelte in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung lange Zeit offen, bis Jonas Löbert in der 78. Minute die entscheidende Lücke fand und den Treffer zum 2:1-Endstand für Holzheim erzielte.
Eine klare Angelegenheit bekamen die Fans in Illerberg zu sehen. Der FV Altenstadt dominierte das Geschehen von Beginn an und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für deutliche Verhältnisse. Jürgen Thiel (17.) und Maximilian Rau (26.) stellten früh auf 0:2, bevor Kelmend Krasniqi in der 42. Minute das dritte Tor nachlegte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schraubte erneut Maximilian Rau (48.) das Ergebnis mit seinem zweiten Treffer auf 0:4 hoch. Den Hausherren gelang in der 87. Minute durch Onur Dirican lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.
In einer torarmen Begegnung in Ludwigsfeld entschied am Ende eine einzige unglückliche Aktion über Sieg und Niederlage. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, ohne zwingende Torchancen zu kreieren. In der 51. Minute unterlief Manuel Schneider schließlich ein folgenschweres Eigentor, das den SC Staig II mit 0:1 in Führung brachte. Die TSF Ludwigsfeld bemühten sich in der verbleibenden Zeit zwar um den Ausgleich, konnten den Abwehrriegel der Staiger Reserve jedoch nicht mehr knacken.
Der FV Bellenberg feierte vor heimischer Kulisse einen ungefährdeten Heimsieg. Robin Horlacher eröffnete in der 31. Minute den Torreigen zum 1:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Johannes Hilgartner mit einem schnellen Doppelschlag in der 71. und 74. Minute für die Vorentscheidung. Beuren kam in der 85. Minute durch David Höld noch einmal auf 3:1 heran, doch den Schlusspunkt setzte erneut Robin Horlacher, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 4:1-Endstand perfekt machte.
Diese Partie bot Dramatik pur und eine Schlussphase, die völlig aus dem Ruder lief. Zunächst hatten die Sportfreunde die Chance zur Führung, doch Florian Büchler scheiterte in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Hasib Peco. Zuvor hatte Daniel Krumm (59.) Gerlenhofen mit 0:1 in Front gebracht. In der Schlussviertelstunde drehte Illerrieden das Spiel: Nico Brugger (75.) glich per Foulelfmeter aus, bevor Marco Nohr in der 88. Minute das 2:1 erzielte.
Was danach folgte, war ein beispielloser Kartenregen gegen den FV Gerlenhofen: In der 89. Minute sah Mirko Mateljak zunächst die Rote Karte. In der 90. Minute wurden zudem Julian Fent, Patrick Hübsch und Tobias Berchtold jeweils mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Gerlenhofen beendete die Partie somit mit nur noch sieben Feldspielern.
In Weißenhorn gab es nur ein Thema: Die Gala von Fahrudin Dzehverovic. Nachdem Moritz Schweinstetter bereits in der 1. Minute den Blitzstart zum 1:0 perfekt gemacht hatte, übernahm Dzehverovic das Kommando. Er erzielte insgesamt vier Treffer am Stück (6., 24., 67., 74.) und zerlegte die Silheimer Defensive fast im Alleingang. Die Gäste konnten in der 85. Minute durch Tobias Obermeier lediglich Ergebniskosmetik zum 5:1-Endstand betreiben.
Ein packendes Duell auf Augenhöhe erlebten die Zuschauer in Oberroth. Marcello Tostoni brachte die Gäste früh in Führung (3.), doch Jannik Baur glich fast postwendend aus (6.). Kurz vor der Pause markierte Fabian Herbst (44.) die erneute Führung für Neu-Ulm. Oberroth kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und kam durch Tobias Miller (70.) zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung fiel schließlich in der 74. Minute, als Esperia Italia ein Foulelfmeter zugesprochen wurde. Leon Hofmann behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 2:3-Auswärtssieg.
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