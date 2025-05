Altheim feiert die Meisterschaft

Darmstadt/Dieburg. Erst am letzten Spieltag ist die Meisterschaftsfrage in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald geklärt worden. Mit einem 4:0-Erfolg gegen die SG Bad König/Zell sicherte sich der TSV Altheim den Titel und den Aufstieg in die Gruppenliga. Da nützte es Verfolger TSV Seckmauern nichts, mit 5:0 bei der KSG Georgenhausen zu gewinnen. Seckmauern spielt nun die Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga gegen Olympia Lorsch. Am Tabellenende konnte sich der TSV Lengfeld durch einen 3:2-Heimsieg gegen den FC Rimhorn retten, zumal es mit dem TSV Harreshausen (Rückzug) nur einen direkten Absteiger aus der Liga gibt. Die SG Sandbach muss in die Abstiegsrelegation.