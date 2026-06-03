Althegnenberg und Germering: Zwei Relegationsgeplagte im direkten Duell

Der SV Althegnenberg (in Blau-Weiß) im Spiel gegen den SV Haspelmoor (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Mut macht ihnen die Bilanz der Rückrunde. Nach einer ernüchternden ersten Saisonhälfte lag Germering fast aussichtslos am Tabellenende. Danach startete die Mannschaft eine eindrucksvolle Aufholjagd und belegte in der Rückrundentabelle Rang fünf.

Mit Relegation kennen sich sowohl der SV Germering als auch der SV Althegnenberg aus. Gute Erinnerungen haben beide Mannschaften an diese Entscheidungsrunde allerdings nicht. Den Germeringern brachte sie vor vier Jahren den Abstieg in die A-Klasse. Der SVG sammelte sich danach und schaffte im zweiten Anlauf die Rückkehr. Nun wollen die Kreisstädter im Hinspiel am Donnerstag um 17 Uhr in der Cewe-Arena die Basis für den Klassenerhalt legen.

SV Althegnenberg ist gewarnt vor starkem Lauf des SV Germering

Diesen Lauf hat auch Althegnenbergs Trainer Marco Errichetti aufmerksam registriert. „Da kommt ein starker Gegner auf uns zu“, sagt er. Hinzu kommt, dass sich seine Mannschaft nach dem erneut knapp verpassten Direktaufstieg erst einmal schütteln musste. In der Vorsaison hatte dem SVA ein Tor gefehlt, diesmal erwies sich der TSV Herrsching im Endspiel am letzten Spieltag als zu stark.

Köpfe hängen lassen gilt für Althegnenberg dennoch nicht. „Ich habe in zwölf Trainerjahren noch nie eine Mannschaft mit so viel Mentalität erlebt“, sagt Errichetti. Schon am Abend nach dem Herrsching-Spiel habe man sich zusammengesetzt und die Partie aufgearbeitet. „Jetzt erst recht“ – mit dieser Stimmung habe die Mannschaft das Vereinsheim verlassen. Den Motivator müsse er deshalb nicht mehr geben, sagt Errichetti. „Ich bin mir sicher, dass jeder Spieler 110 Prozent gibt.“ Das Ziel ist groß genug: Althegnenberg will erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisklasse aufsteigen. (Hans Kürzl)