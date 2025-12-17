Althans bleibt

Ungeachtet der sportlich angespannten Situation in der Gruppenliga Kassel 2 hat der VfL Wanfried eine klare Personalentscheidung getroffen. Wie die Werra-Rundschau berichtete, wird Trainer Marco Althans auch über die laufende Saison 2025/26 hinaus an der Seitenlinie der Werrestädter bleiben.

Der 50-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen Sommer übernommen und genießt trotz des aktuellen vorletzten Tabellenplatzes mit acht Punkten das volle Vertrauen der Vereinsführung. Abteilungsleiter Marcell König betonte, dass man die Hinrunde intensiv analysiert habe und die Gründe für das bisherige Abschneiden klar benennen könne. An der grundsätzlichen Überzeugung von Althans’ Arbeit habe dies jedoch nichts geändert.

Die Entscheidung sei ausdrücklich unabhängig von der Ligazugehörigkeit gefallen, wie König unterstrich. Intern halte man im Abstiegskampf weiterhin an einer Resthoffnung fest – wohl wissend, dass dafür nahezu alles zusammenpassen müsse. Für den VfL ist die Vertragsverlängerung vor allem ein Signal der Ruhe und Geschlossenheit in schwierigen Zeiten.