Altglienicke verpasst Traumlos, Union und Hertha vor schweren Aufgaben

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke hat sich für den DFB-Pokal 26/27 qualifiziert. Am Samstag fand die Auslosung der 1. Runde statt.

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg

18:45 Uhr +++ Das vorletzte Amateurlos ist die VSG Altglienicke. Und der Gegner ist der VfL Wolfsburg.

18:33 Uhr +++ Auch Hertha bekommt ein durchaus schweres Los. Die "Alte Dame" muss ins Saarland, tritt beim Drittligisten Saarbrücken an.

18:19 Uhr +++ Union bekommt eines der härtesten Lose, die so möglich waren für einen Verein aus dem Profitopf. Die Köpenicker müssen zu Zweitligist Eintracht Braunschweig.

18:16 Uhr +++ Die erste Kugel wird gezogen. In diesem Ticker finden Altglienicke, Union und Hertha ihren Platz.

18:10 Uhr +++ Im Fußballmuseum in Dortmund werden noch die "Kleinen" vorgestellt. Unter anderem der Vertreter aus Brandenburg, der VfB Krieschow.

18:04 Uhr +++ Langsam aber sicher startet die Auslosung. Als Losfee fungiert heute Deniz Aytekin, der seine Schiedsrichter-Karriere in diesem Sommer beendet hat.

16:30 Uhr +++ Ab 18 Uhr wird gelost. Wir aktualisieren den Text dann laufend. Auch mit den Gegnern der anderen beiden Berliner Teilnehmer Hertha BSC und Union Berlin.

VOR DER AUSLOSUNG

In einem dramatischen Finale im Berliner Landespokal sicherte sich die VSG Altglienicke den Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27. Den BFC Dynamo schlugen die Berliner in Unterzahl nach Verlängerung.

Nun wartet der Regionalligist gespannt auf den Gegner und hofft auf ein ganz besonderes Los. Um 18 Uhr wird am heutigen Samstag im ARD Sportstudio ausgelost. Im Topf befinden sich 32 potentielle Gegner aus der 1. und 2. Bundesliga. Viele Teams aus dem "Amateurtopf" schielen natürlich auf Gegner wie den FC Bayern München oder Borussia Dortmund.

Torsten Mattuschka, Teil der sportlichen Leitung der VSG, hat einen anderen Wunsch: „Am Ende hoffe ich auf etwas Cooles. Irgendwie würde ich mir Hertha wünschen", erklärt "Tusche" beim Rasen-Talk-Podcast und kündigt ein spannendes Detail an. Je nachdem wer der Gegner wird, könnte die VSG ihr Pokalspiel im Stadion An der Alten Försterei, also der Heimspielstätte des 1. FC Union Berlin austragen.

Vor sechs Jahre, als die VSG das letzte Mal am DFB-Pokal teilnahm, musste sie ihre Erstrundenpartie auswärts austragen, schied beim 1. FC Köln mit 0:6 aus.