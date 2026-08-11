Altglienicke und 1. FC Magdeburg II jubeln – Heimsiege in Regionalliga

Die VSG Altglienicke hat gegen Hertha BSC II mit 3:1 gewonnen und bleibt damit nach vier Spieltagen ungeschlagen. Mit nun elf erzielten Toren und acht Punkten steht die VSG auf dem vierten Tabellenplatz. Die Partie begann für Altglienicke nach Maß. Jonas Saliger brachte die Gastgeber in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Emeka Oduah auf 2:0. Noch vor der Pause war erneut Saliger erfolgreich. Sein zweites Tor zum 3:0 fiel in der 35. Minute. Hertha BSC II kam in der 78. Minute noch zum Ehrentreffer. Mustafa Kourouma erzielte das 1:3. Mehr Tore fielen nicht.

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In einer emotional aufgeladenen Begegnung sicherte sich die VSG Altglienicke einen wichtigen Dreier auf fremdem Platz gegen den Greifswalder FC. Die Torfolge eröffnete Jonas Nietfeld in der 22. Minute per Foulelfmeter mit dem Führungstreffer zum 0:1 für die Gäste. Die Hausherren zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und kamen durch Colin Kroll-Thiel in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die VSG-Reaktion folgte auf dem Fuße: Nur wenige Minuten später brachte Jonas Hartl in der 32. Minute Altglienicke mit dem Tor zum 1:2 wieder in Front. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage, doch in der Schlussphase sorgte erneut Jonas Nietfeld in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung. ---

In einer hochemotionalen Begegnung trennten sich der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 und die BSG Chemie Leipzig unentschieden. Die Gäste aus Leipzig gerieten bereits früh unter Druck, als Marc Enke in der 20. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl ging Chemie Leipzig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Philipp Wendt mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Aufsteiger die numerische Überlegenheit: Nathanael Kukanda erzielte in der 52. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Vor 626 Zuschauern setzte sich der SV Tasmania Berlin mit 3:2 beim FSV 63 Luckenwalde durch. Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Fabio Schneider mit 1:0 in Führung. Erich Berko glich für Tasmania in der 29. Minute aus, ehe Tahsin Cakmak die Berliner nur drei Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter erstmals in Führung brachte. Nach der Pause gelang dem FSV 63 Luckenwalde durch Felix Pilger in der 47. Minute der Ausgleich zum 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute, als Rintaro Yajima den Treffer zum 3:2-Endstand für den SV Tasmania Berlin erzielte. ---

Einen bitteren Dämpfer vor heimischer Kulisse musste der 1. FC Lok Leipzig gegen Hertha BSC II hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischten die Berliner Gäste nach der Pause den besseren Auftakt: Liam Kannewurf erzielte in der 52. Minute das 0:1, gefolgt von Sebastian Weiland, der nur wenige Minuten später in der 57. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Leipziger gaben sich nicht auf und drängten hochemotional auf die Wende. Ayodele Adetula gelang in der 65. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2, doch Hertha II verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff. ---

Vor 6962 Zuschauern trennten sich der Hallescher FC und der Chemnitzer FC in einer von großer Einsatzbereitschaft geprägten Begegnung torlos mit 0:0. Das Spiel bot bereits in der Anfangsphase ein hochemotionales Szenario, als Niclas Stierlin vom Halleschen FC in der 12. Minute mit einem Foulelfmeter am Pfosten scheiterte. In der Folge gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Ball im Netz unterzubringen. ---

Im hochemotionalen Thüringen-Derby vor 12141 Zuschauern sicherte sich der FC Rot-Weiß Erfurt einen leidenschaftlichen Auswärtssieg beim FC Carl Zeiss Jena. Die Hausherren gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Kevin Lankford in der 31. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Erfurter Gäste eine starke Moral und drehten die Partie: Hinata Gonda markierte in der 50. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Romarjo Hajrulla in der 75. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand beisteuerte. ---

In einer intensiv geführten Partie ohne Tore trennten sich der BFC Dynamo und der FSV Zwickau mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Abwehrreihen hielten dem Druck stand, sodass über die gesamten 90 Minuten keine Treffer fielen. In der aktuellen Tabelle rangieren beide Mannschaften nach dieser Punkteteilung im Tabellenmittelfeld. ---