Altglienicke testet gegen Champions-League-Teilnehmer

Die VSG Altglienicke hat ihren vorläufigen Sommerfahrplan veröffentlicht. Das Highlight: Zur Generalprobe eine Woche vor dem Regionalliga-Auftakt treffen die Berliner am 18. Juli auf Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Der genaue Spielort folgt noch.

Lichtenberg 47 hat einen weiteren Abgang vermeldet. Linus Jurschik verlässt den Verein in diesem Sommer. Der 20-Jährige kam vor eineinhalb Jahres aus dem Nachwuchs von Union ins Zoschke, bestritt aufgrund von Verletzungen aber nur 14 Oberliga-Spiele. Derweil hat Torhüter Maximilian Zunker seinen Vertrag verlängert. Der 31-jährige Routinier hütete in der abgelaufenen Spielzeit 18 Mal das Tor der 47er.

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