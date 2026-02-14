Altglienicke siegt deutlich, Füchse überzeugen gegen Preussen

Endlich kann wieder gespielt werden. Zahlreiche Teams nutzen die Gelegenheit, um zu testen. Alle Partien von Freitag bis Sonntag im Überblick:
Hertha BSC II – BFC Preussen | 3:1
Tore: 0:1 Patrick Breitkreuz (10.), 1:1 Oliver Rölke (18.), 2:1 Shalva Ogbaidze (20.), 3:1 Denis Koldzic (53.)
BFC Dynamo – FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:2
Tore: 1:0 Levin Mattmüller (55.), 1:1 Nicolas Hebisch (65.), 2:1 Willi Theodor Reincke (70.), 2:2 (86.)
FSV Spandauer Kickers II – SC Minerva 1893 Berlin II | 20:0
TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin II | 5:5
Tore: 1:0 Mohammed Hassane (4. Foulelfmeter), 1:1 Daniel Schäfer (14.), 2:1 Fabio Engelhardt (21.), 2:2 (34.), 3:2 Leonard Kirschner (43.), 3:3 Serkan Öztürk (51.), 3:4 Karim Hornig (55.), 3:5 Paul Beckmann (76.), 4:5 Ahmad Haj Youssef (90.), 5:5 Ahmad Haj Youssef (90.+1)
SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke | 4:1
Tore: 1:0 Efraim Koku Gakpeto (1.), 2:0 Sebastian Gigold (17.), 2:1 Justin Hippe (41.), 3:1 Efraim Koku Gakpeto (54.), 4:1 Maurice Engst (72.)
Polar Pinguin Berlin – SV Lichtenberg 47 | 2:8
Tore: 0:1 John Gruber (10.), 0:2 Christian Gawe (14.), 0:3 Kevin Owczarek (25. Foulelfmeter), 0:4 Sebastian Reiniger (29.), 1:4 (32.), 1:5 John Gruber (45.), 1:6 Nils Grießig (50.), 1:7 Timo Schroeder (55.), 1:8 Nils Grießig (64.), 2:8 Finn Johan Will (88.)
Grünauer BC 1917 II – SG Phönix Wildau 95 II | 6:2
SC Minerva 1893 Berlin III – Steglitz Gencler Birligi 1982 III
Anstoß: 20:00 Uhr
VSG Altglienicke – Berliner AK | 6:0
Tore: 1:0 Erik Tallig (19.), 2:0 Nikos Zografakis (25.), 3:0 Erik Tallig (38.), 4:0 Leonit Ibrahimi (45.), 5:0 David Billand (63.), 6:0 (90.)
Berlin Lions – Sporting Club Horus | abgesagt
Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia | 4:0
Tore: 1:0 Moritz Reimann (9.), 2:0 Emil Schubert (10. Eigentor), 3:0 Moritz Reimann (76.), 4:0 Tom-Piet Ziemann (88.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin | 2:0
Tore: 1:0 Blenard Colaki (21.), 2:0 Blenard Colaki (36.)
Berlin Lions FC II – ASV Berlin | abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf II – VSG Rahnsdorf 1949 | abgesagt
SC Charlottenburg – FC Internationale Berlin | 3:1
Tore: 0:1 Leo Heye (17.), 1:1 Ahmad Selman (31.), 2:1 (59.), 3:1 Kingsley Chigozie Onyemaobi (61.)
SV Germania 90 Schöneiche – SV BW Hohen Neuendorf | abgesagt
FC Internationale Berlin III – 1. FC Schöneberg 1913 II | 1:4
Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor | 4:2
Tore: 1:0 Edonis Emini (11.), 2:0 Mohammad Moradi (36.), 2:1 Süleyman Kapan (38.), 3:1 (50.), 4:1 Muhammad Sey (78.), 4:2 Süleyman Kapan (82.)
SV Empor Berlin II – FSV Berolina Stralau 1901 | abgesagt
BSV Victoria 90 Friedrichshain – FC Liria 1985 Berlin | 2:3
Tore: 1:0 Mohammed Qasmi (42.), 1:1 Mario Kurti (48.), 2:1 (50.), 2:2 Mario Kurti (76.), 2:3 Kushtrim Ibrahimi (85.)
BFC Preussen – Füchse Berlin | 2:2
Tore: 0:1 Bedirhan Sivaci (20.), 0:2 Cengizhan Haney (22.), 1:2 Philipp Kühn (56.), 2:2 Nikolas Frank (79.)
SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 09:30 Uhr
SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07
Anstoß: 10:00 Uhr
Berliner SV 92 III – FC Viktoria 1889 Berlin V
Anstoß: 10:15 Uhr
SSC Südwest 1947 – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 11:00 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 – SV Bosna Berlin 94
Anstoß: 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912 – SV Prötzel
Anstoß: 11:00 Uhr
SC Gatow II – SF Kladow II
Anstoß: 11:00 Uhr
BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III
Anstoß: 11:00 Uhr
SpVgg Tiergarten 58 – SC Westend 1901
Anstoß: 11:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin II – FC Polonia Berlin
Anstoß: 11:15 Uhr
Lichtenrader BC 1925 – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Anstoß: 11:30 Uhr
SV Buchholz – 1.FC PV Nord
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Hellas Berlin 1984 – SV Deportivo Latino Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Treptow – Grünauer BC 1917 II | abgesagt
Anstoß: 12:00 Uhr
SFC Stern 1900 II – BFC Preussen II
Anstoß: 12:00 Uhr
Berliner SV 92 – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Staaken Ü32 – FC Brandenburg 03
Anstoß: 12:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945 – Borussia Pankow 1960
Anstoß: 12:15 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46 – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 12:15 Uhr
SFC Veritas 96 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II
Anstoß: 12:15 Uhr
FC Internationale Berlin II – SC Berliner Amateure
Anstoß: 12:30 Uhr
BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:30 Uhr
SC Siemensstadt – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
Anstoß: 12:30 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Berliner SV 92 II
Anstoß: 12:30 Uhr
BSC Eintracht Südring – NSF 1907
Anstoß: 12:30 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
Berlin Hilalspor – BSV GW Neukölln 1950
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 II
Anstoß: 13:00 Uhr
TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
SC Gatow – FC Spandau 06
Anstoß: 13:00 Uhr
Spandauer SV – RFC Liberta 1914
Anstoß: 13:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II
Anstoß: 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – SSC Südwest 1947 III
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Arminia Tegel II – BSC Eintracht Südring III | abgesagt
SC Union 06 II – TuS Makkabi Berlin II
Anstoß: 14:00 Uhr
1. Eintracht Spandau – 1. FFV Spandau | abgesagt
SV Buchholz II – 1.FC PV Nord II
Anstoß: 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin – Frohnauer SC 1946
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV BW Hohen Neuendorf II
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912 – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin II – Friedenauer TSC
Anstoß: 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal – Köpenicker FC
Anstoß: 14:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers II – SSC Teutonia II
Anstoß: 14:00 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 – BSV Eintracht Mahlsdorf U19
Anstoß: 14:00 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof – SV Askania Coepenick 1913
Anstoß: 14:15 Uhr
SG Blankenburg – Weißenseer FC
Anstoß: 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf
Anstoß: 14:30 Uhr
SV Stern Britz 1889 – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 14:30 Uhr
Teltower FV 1913 – FV Wannsee
Anstoß: 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf – Pfeffersport
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SV Sparta Lichtenberg III
Anstoß: 15:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin IV – CSV Afrisko
Anstoß: 15:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III
Anstoß: 15:00 Uhr
TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II
Anstoß: 15:15 Uhr
VfB Berlin 1911 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Anstoß: 15:45 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 II – BSV Hürtürkel II
Anstoß: 15:45 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 17:00 Uhr
