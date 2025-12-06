Altglienicke setzt Ausrufezeichen – RW Erfurt verliert an Boden

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Bei der heutigen Fortsetzung des 18. Spieltags der Regionalliga Nordost rückten die Verfolger des Tabellenführers enger zusammen. Während Altglienicke mit einem reifen Auftritt in Zehlendorf den nächsten Sieg einfuhr, verpasste Rot-Weiß Erfurt die Chance, an Lok Leipzig heranzurücken. Eilenburg meldete sich im Tabellenkeller zurück, Greifswald und Chemnitz trennten sich torlos.

Ein Abend, der für den Spitzenreiter bitter endete. Lok Leipzig, seit Wochen fest an der Tabellenspitze, wurde vom formstarken FSV Zwickau ausgehebelt, der mit dem Selbstverständnis eines Teams auftrat. Die Partie kippte nach 60 Minuten, als Dorian Cevis die Rote Karte sah. Von diesem Moment an übernahm Zwickau das Spielgeschehen. Nur vier Minuten später belohnte sich der FSV, als Oliver Fobassam in der 64. Minute zum 1:0 traf. Lok versuchte zu reagieren. Der zweite Rückschlag folgte in der 87. Minute, als Maximilian Somnitz einen Handelfmeter zum 2:0 verwandelte.

In Berlin trafen zwei Teams aufeinander, die mit gegensätzlichen Eindrücken aus dem zurückliegenden Spieltag kamen. Der BFC Dynamo legte schwungvoll los und wurde früh belohnt: Jan Shcherbakovski traf in der 24. Minute zum 1:0. Doch Halle antwortete energisch. Nur sieben Minuten später stellte Serhat Polat in der 31. Minute den Ausgleich her. Am Ende stand ein 1:1, das Halle in der oberen Tabellenhälfte hält und den BFC Dynamo zumindest etwas Abstand zur Abstiegszone verschafft. Die Parte hatte eine Stunde später begonnen, weil die Gäste im Stau stecken blieben. ---

Das Duell zweier Mannschaften, die nach denNiederlagen der Vorwoche Stabilität suchten, blieb ohne Sieger. Greifswald hatte nach dem 0:2 in Leipzig vor allem defensiv etwas gutzumachen, Chemnitz nach dem 0:4 in Zwickau ebenfalls. Die Partie entwickelte sich zäh, geprägt von vielen Zweikämpfen. Der Wendepunkt kam in der 53. Minute, als McMoordy Hüther nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. Greifswald spielte fortan in Unterzahl, stemmte sich aber mit enormem Aufwand gegen die Gäste. Am Ende stand ein 0:0, das beiden Teams wenig hilft, aber die kämpferische Reaktion nach den jüngsten Niederlagen bestätigte. ---

Das Berliner Duell geriet zu einer klaren Angelegenheit. Altglienicke trat mit breiter Brust an – und Zehlendorf fand kaum die nötige Stabilität. Schon in der 14. Minute eröffnete Damian Roßbach den Torreigen. Julien Friedrich erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Zwar brachte Ben Schulz die Gastgeber in der 55. Minute mit dem 1:2 kurzzeitig ins Spiel zurück, doch Altglienicke antwortete schnell: Philip Türpitz stellte in der 66. Minute mit dem 3:1 den Endstand her. Altglienicke bleibt damit im Spitzenfeld. ---

Ein emotionales Spiel, das für Erfurt zur verpassten Chance wurde. Nach dem herausragenden 3:1 im Derby gegen Jena wollte der Tabellendritte nachlegen – und startete vielversprechend. Ben-Luca Moritz traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Doch Luckenwalde, zuletzt mit einem späten 2:2 gegen Meuselwitz, zeigte große Moral. Die Gastgeber steigerten sich im Verlauf der Partie und belohnten sich in der 67. Minute, als Tim Luis Maciejewski zum 1:1 vollendete. Erfurt drängte auf den Sieg, wirkte aber im letzten Drittel nicht mehr so zwingend wie im Derby. Luckenwalde verteidigte leidenschaftlich und brachte den Punkt über die Zeit. Für Erfurt ist das Unentschieden ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. ---

Ein Spiel, in dem es für Eilenburg um nichts weniger als das sportliche Überleben ging. Nach der 0:3-Niederlage in Halle brauchte der Tabellenvorletzte dringend einen Befreiungsschlag – und er gelang. Schon in der 11. Minute traf Timo Mauer zum 1:0, ein Tor, das Eilenburg Mut gab und Preussen, das zuletzt ein 1:1 gegen Altglienicke geholt hatte, sichtbar verunsicherte. Die Gäste bissen sich an der kompakten Defensive der Hausherren fest. Mit diesem Sieg sendet Eilenburg ein klares Signal, dass der Abstiegskampf noch lange nicht entschieden ist. ---

Der 1. FC Magdeburg II ging beim 1:5 gegen Lok Leipzig unter – ein Abend, der zeigte, wie scharf der Übergang zwischen mutigem Fußball und bitterer Realität für eine junge Mannschaft sein kann. Chemie Leipzig kassierte beim 1:2 gegen Zwickau den nächsten Rückschlag, obwohl Stanley Ratifo zwischenzeitlich per Strafstoß ausgeglichen hatte. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die beide mit schmerzhafter Last aus der Vorwoche kommen – und für die ein Sieg mehr wäre als nur ein Ergebnis: ein dringend benötigter Wendepunkt. ---

Jena musste zuletzt im Derby in Erfurt einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Die 1:3-Niederlage war geprägt von frühen Gegentreffern und dem ständigen Anrennen gegen einen Gegner, der effizient war. Auch wenn Marcel Hoppe spät verkürzte, reichte es nicht, um die zweite Saisonniederlage abzuwenden. Babelsberg reist nach einem 2:0-Sieg bei Hertha BSC II an – ein Erfolg, der dem Team nach zuvor schwierigen Wochen gutgetan hat. Zwei Treffer von Linus Queißer waren das entscheidende Signal. Die Rollen scheinen klar verteilt: Jena will und muss nach der Derbypleite zurückschlagen, Babelsberg möchte den Auswärtsschwung nutzen. Das macht dieses Duell interessanter, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. ---

