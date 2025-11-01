Altglienicke II überrollt Polar Pinguin, Empor überrascht Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 11. Spieltag der Berlin-Liga an.

Die VSG Altglienicke II meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist die Regionalliga-Reserve am Samstag über Polar Pinguin gerollt. Baran Sahin und Mario Schenkel trafen in Halbzeit eins. Yousif El Sadani (2), Mohammed Daniel Fayoumi und Devin Lieberam stellten im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich auf 6:0. Dem Ehrentreffer von Sören Zeidler folgte noch das 7:1 durch den dritten Treffer des Tages von El Sadani.

Der formstarke SCC trat am Samstag bei Blau Weiß 90 an. Die Hausherren, die zuletzt kaum punkten konnten, sicherten sich spät einen Zähler. Zunächst ging Charlottenburg in der 77. Minute in Führung. Löbe erzielte das 0:1 in Überzahl, nachdem Simon Schrade noch vor der Pause vom Platz flog. Doch Blau Weiß steckte nicht auf und durfte letztlich jubeln, als Nils Köhne in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand traf.

Nach den ersten Minuten, in denen sich beide Teams finden mussten, ging es schnell ordentlich rund. Auf den Führungstreffer der Hausherren durch Süleyman Kapan (9.) folgte prompt die Antwort der Gäste mit dem Ausgleich durch James-Patrick Weiß (13.). Nur vier Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz, als Sefa Kahraman per Kopf zum 2:1 traf. In der Folge vergaben beide Teams gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause fiel aber noch ein weiterer Treffer. Mame Cheikh Diop erhöhte auf 3:1. Im zweiten Durchgang legten Halit Bacak und Benjamin Heymann schnell zwei weitere Tore nach. Erneut Kapan, Emre Turan und Mapalo Korntreff sorgten schließlich für den klaren 8:1-Erfolg von Türkspor.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat die Fortuna aus Biesdorf ihr Heimspiel gegen Stern 1900 gewonnen. Die zweimalige Führung durch Darvin Schramm glichen die Gäste noch aus, doch hintenraus entschieden Miguel Hartwig und Pascal Treibert das Spiel zugunsten der Hausherren. ---

Der SV Empor holt wichtige und durchaus überraschende drei Punkte gegen das bis dato formstärkste Team der Liga. Quentin Albrecht brachte den Vorletzten nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Kurz nach der Pause legte Jason Kofi Appiah nach, doch fast im Gegenzug verkürzte Wilmersdorfs Marvin Kupfer. Den Deckel drauf machte der eingewechselte Valentin Samuel Kurz wenige Minuten vor Abpfiff. Empor springt damit zumindest mal vorübergehend an Staaken vorbei und schließt zum unteren Mittelfeld auf. ---

Am Sonntag treffen mit dem Frohnauer SC und den Füchsen aus Reinickendorf zwei Tabellennachbarn im Nordderby aufeinander. Während Frohnau in der Vorwoche gegen den SCC verlor, holten die Füchse drei Punkte gegen den Berliner SC. ---

Der Berliner SC ist seit über einem Monat sieglos, steht nur drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Mariendorf hingegen schnuppert an der Top drei. ---

Der Tabellenführer (Stand Donnerstag) ist im hohen Norden gefordert. Dabei wartet der Gastgeber seit über zwei Monaten auf einen Dreier, während SpaKi die letzten drei Spiele allesamt für sich entscheiden konnte. ---

Nach der Niederlage gegen Südwest steht Staaken gegen Rudow durchaus unter Druck, um Platz 16 zumindest vorübergehend verlassen zu können. Beim TSV zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. In den letzten vier Spielen wurde immer gepunktet, auch gegen Spitzenteams wie die Spandauer Kickers und Stern 1900.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

