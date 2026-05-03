Altglienicke II feiert ersten Sieg in 2026, Abstiegskampf immer enger

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Im Verfolgerduell hat sich Blau Weiß 90 beim 1. FC Wilmersdorf durchgesetzt, ist am Gegner vorbeigezogen und vorerst Zweiter. Dabei gingen die Hausherren zunächst nach wenigen Sekunden durch Nelson Okech in Führung, doch die Gäste aus Mariendorf drehten die Partie durch Gelicio Aurelio Banze und Darryl Geurts.

Die Füchse haben ihren zehnten Sieg in Serie eingefahren. Im Heimspiel gegen Türkspor traf Bedirhan Sivaci im ersten Durchgang zur Führung. Diese bauten Rayan Ait Manssour, Enes Gök und Pedro Henrique Heerdt nach der Pause aus. Süleyman Kapan gelang nur noch ein Ehrentreffer. Damit sind die Füchse in der aktuellen Tabelle auch rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch es stehen noch Sportgerichtsurteile aus, die in der Tabelle Folgen haben werden. Die Meisterfeier wurde also nochmal vertagt. ---

Stern 1900 hat das Duell der Tabellennachbarn für sich entschieden und ist an Aufsteiger Rudow vorbeigezogen. Oliver Gantzberg brachte die Steglitzer früh in Führung. Berk Karadayi und Tim Schönfuß-Hahm legten noch vor der Pause nach. Rudow kam im zweiten Spielabschnitt nochmal ran, für einen Punkt oder gar mehr reichte es aber nicht mehr. ---

Empor ist ein riesiger Schritt Richtung Klassenerhalt gelungen. Die Prenzlberger unterstrichen ihre Form der letzten Wochen auch auf heimischem Rasen gegen Hohen Neuendorf. Timon Hätscher und Niklas Grahl-Störig brachten Empor zwei Mal in Führung. Hohen Neuendorf konnte zunächst nach kontern, doch in der Schlussphase entschieden Jason Kofi Appiah und Leopold Neumeier die Partie. Empor jetzt mit 40 Punkten Siebter. ---

Im Tabellenkeller hat der SSC Südwest den Sprung runter von einem Abstiegsplatz verpasst. Beim SC Charlottenburg verloren die Steglitz klar mit 4:1. Omar Saif, Necmi Ulucay und Kingsley Chigozie Onyemaobi machten es schon vor der Pause deutlich. ---

Fortuna Biesdorf hingegen konnte wichtige drei Punkte sammeln und damit einen ordentlichen Sprung in der Tabelle machen. Das Tor des Tages erzielte Urim Nerjovaj in der 12. Minute. Biesdorf ist nun 13. mit drei Punkten Vorsprung auf Südwest, während der Frohnauer SC ans Tabellenende gerutscht ist. ---

Die VSG Altglienicke II hat ihren ersten Dreier im laufenden Kalenderjahr feiern können. Beim Kellerduell gegen den Berliner SC trafen Ibrahim Tareq El Taib und Emir Bakal für die Gäste, die vor dem Spieltag die rote Laterne inne hatten. Benjamin Trojahns Anschlusstreffer kam zu spät. Altglienicke klettert einen Platz auf Rang 17, der Berliner SC steht nur einen Punkt über dem Strich. ---

Auch Polar Pinguin hat im Kampf um den Ligaverbleib wichtige Punkte eingefahren. Jaques Kahra und Abdoul Aziz Conte trafen früh für die Tempelhofer. Die Spandauer Kickers kamen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte nur noch zum Anschlusstreffer. Polar springt damit über den Strich, während SpaKi nur noch vier Zähler Vorsprung auf Rang 16 hat. ---