Altglienicke holt bundesligaerfahrenen Berliner Jungen

Besonders mit dem gestern veröffentlichten Transfer von Saarbrückens Kapitän Sven Sonnenberg hat die VSG Altglienicke ein echtes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und an die Liga gesendet. Zuvor war bereits Emeka Oduah vom Ligakontrahenten Carl Zeiss Jena nach Berlin gewechselt.

Doch damit noch nicht genug. Am heutigen Freitagabend stellte Altglienicke seinen dritten Neuzugang für die anstehende Regionalliga-Saison 2026/27 vor. Mit Lennart Czyborra holt der Verein einen Berliner Jungen in seine Heimat zurück. Der 27-Jährige wurde unter anderem bei Union Berlin, später dann im Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus und Schalke 04 ausgebildet. Aus der Knappenschmiede zog Czyborra ins Ausland, spielte zunächst in den Niederlanden bei Heracles Almelo, ehe er in die Serie A wechselte. Dort kam der linke Schienenspieler bei Atalanta Bergamo zunächst nicht zum Zug, erarbeitete sich anschließend in Genua zumindest zeitweise einen Stammplatz.