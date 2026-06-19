Altglienicke holt bundesligaerfahrenen Berliner Jungen

Die VSG Altglienicke hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt.
Besonders mit dem gestern veröffentlichten Transfer von Saarbrückens Kapitän Sven Sonnenberg hat die VSG Altglienicke ein echtes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und an die Liga gesendet. Zuvor war bereits Emeka Oduah vom Ligakontrahenten Carl Zeiss Jena nach Berlin gewechselt.
Doch damit noch nicht genug. Am heutigen Freitagabend stellte Altglienicke seinen dritten Neuzugang für die anstehende Regionalliga-Saison 2026/27 vor. Mit Lennart Czyborra holt der Verein einen Berliner Jungen in seine Heimat zurück. Der 27-Jährige wurde unter anderem bei Union Berlin, später dann im Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus und Schalke 04 ausgebildet. Aus der Knappenschmiede zog Czyborra ins Ausland, spielte zunächst in den Niederlanden bei Heracles Almelo, ehe er in die Serie A wechselte. Dort kam der linke Schienenspieler bei Atalanta Bergamo zunächst nicht zum Zug, erarbeitete sich anschließend in Genua zumindest zeitweise einen Stammplatz.
2021 holte Arminia Bielefeld Czyborra per Leihe nach Deutschland zurück und verhalf ihm zu vier Einsätzen in der 1. Bundesliga. Nach weiteren Leihen nach Zwolle und Tirol landete Czyborra schließlich in Polen, wo er bis zuletzt beim Zweitligisten Miedz Legnica aktiv war.
„Italien, Niederlande, Österreich, Polen: fünf Länder in sechs Jahren. Du lernst dabei viel über Fußball und noch mehr darüber, was dir wirklich wichtig ist. Bei der VSG kommt für mich etwas zusammen, das selten zusammenkommt: ein Verein, der ehrlich ausspricht, wohin er will in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin“, erklärt der Neuzugang.
Sportdirektor Michael Steiner: „Lennart bringt genau die Dynamik und Flexibilität mit, die wir für unsere linke Seite gesucht haben. Er ist laufstark, technisch versiert, defensiv stabil und offensiv mit Akzenten. Mit seiner Qualität, seiner Professionalität und seinem Charakter wird er eine wichtige Verstärkung sein."