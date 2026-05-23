Altglienicke gegen BFC Dynamo im LIVETICKER: Wer wird Pokalsieger?

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Tabelle
1. Füchse Berlin 17 11-3-3 40:23 36
2. 1. FC Wilmersdorf 17 8-5-4 41:26 29
3. SC Charlottenburg 16 9-2-5 34:22 29
4. FSV Spandauer Kickers 17 8-5-4 29:22 29
5. Berlin Türkspor 17 8-3-6 41:38 27
6. VSG Altglienicke II 17 8-2-7 47:37 26
7. TSV Mariendorf 1897 17 7-5-5 37:38 26
8. Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (Auf) 17 7-4-6 36:27 25
9. SFC Stern 1900 17 6-7-4 32:27 25
10. Frohnauer SC 1946 17 8-1-8 34:30 25
11. TSV Rudow Berlin (Auf) 17 7-3-7 29:30 24
12. SC Staaken (Ab) 17 6-3-8 33:31 21
13. Berliner SC 17 6-3-8 27:30 21
14. SV BW Hohen Neuendorf 17 5-5-7 25:38 20
15. SV Empor Berlin 17 5-3-9 31:39 18
16. VfB Fortuna Biesdorf 16 5-2-9 34:44 17
17. Polar Pinguin Berlin 17 5-2-10 33:45 17
18. SSC Südwest 1947 (Auf) 17 3-2-12 20:56 11