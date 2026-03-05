Altglienicke-Fluch bleibt bestehen

Es war ein verhaltener Beginn mit leichten Feldvorteilen für den FCC und eine auf Konter lauernde VSG in den Anfangsminuten. Erst nach gut 20 Minuten gab es einen ersten zarten Versuch von Maxim Hessel auf das von Luis Klatte gehütete Tor der Gäste. Ein Kopfball von Moritz Fritz ging deutlich drüber (26.). Den ersten echten Aufreger gab es in der 28. Spielminute, als Klatte einen hohen Ball fallen ließ und im Nachfassen Emeka Oduah, der nach überstandenem Infekt zurück in die Startelf kehrte und der bereits am Keeper vorbei war, zu Fall brachte. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Jens Klemm blieb stumm. Nach einer halben Stunde nahmen die Hausherren das Heft des Handelns vollends in die Hand. In der 36. Minute flankte Timon Burmeister von rechts mustergültig auf Emeka Oduah, doch der Ball zischte um Millimeter am Tor vorbei. Jenas auffälliger Mittelstürmer hatte dann auch die nächste Gelegenheit: Nach einem über die Abwehr gechippten Ball versuchte er, an Klatte vorbei zu gehen, doch der Berliner blieb Sieger. Mit dem Pausenpfiff köpfte Amar Suljic eine Ecke von Nils Butzen auf das Tor, Malik Talabidi verlängerte mit dem Außenrist – an den Außenpfosten. Der Ball wollte einfach nicht ins gegnerische Tor. So ging es torlos, mit Feld- und Chancenvorteilen für den FCC, in die Katakomben der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Der FCC knüpfte nach der Pause an die letzte Viertelstunde des ersten Durchgangs an und kam durch Moritz Fritz, der aus der Drehung abzog (drüber), zur ersten Gelegenheit im zweiten Abschnitt (49.). Nach einem Fehler von Altglienickes Kapp hatte Amar Suljic eine Großchance, doch schloss er freistehend und etwas zu überhastet ab, so dass Klatte den scharfen Abschluss von Suljic parieren konnte (53.). Kurz darauf kam Justin Schau aus dem Halbfeld zum Schuss – drüber (54.). Auch der Versuch von Nicolas Wähling verfehlte aus spitzem Winkel sein Ziel (55.). Von den Gästen indes war fast nichts zu sehen, doch dann kam Jonas Nietfeld bei einem Konter zum Abschluss, doch auch der Routinier zielte zu hoch (56.). Der FCC ließ nicht nach: Timon Burmeister verzog vom Strafraumeck knapp (61.). Auf der anderen Seite versuchte es Tallig aus der Distanz, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgefälscht (66.). Als der eingewechselte Kevin Lankford den Ball vor Klatte wegspitzelte, konnte er gerade noch gestoppt werden (75.). Die 5.370 Zuschauer hatten den Torschrei auf den Lippen, als wieder Kevin Lankford für Moritz Fritz ablegte, doch dessen Schuss knapp am Pfosten vorbei strich (76.). Dann war Jenas Keeper gefordert: Die VSG konterte über die eingewechselten Qenaj und Sylla, gegen Letzteren blieb Marius Liesegang Sieger (84.). In der Schlussphase brachten die Gäste das Remis über die Zeit, der FCC kam zu keinen weiteren nennenswerten Gelegenheiten.