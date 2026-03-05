Altglienicke-Fluch bleibt bestehen

Und sie sollte in der Tat eine deutliche Leistungssteigerung zeigen...
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Der FCC knüpfte nach der Pause an die letzte Viertelstunde des ersten Durchgangs an und kam durch Moritz Fritz, der aus der Drehung abzog (drüber), zur ersten Gelegenheit im zweiten Abschnitt (49.). Nach einem Fehler von Altglienickes Kapp hatte Amar Suljic eine Großchance, doch schloss er freistehend und etwas zu überhastet ab, so dass Klatte den scharfen Abschluss von Suljic parieren konnte (53.). Kurz darauf kam Justin Schau aus dem Halbfeld zum Schuss – drüber (54.). Auch der Versuch von Nicolas Wähling verfehlte aus spitzem Winkel sein Ziel (55.). Von den Gästen indes war fast nichts zu sehen, doch dann kam Jonas Nietfeld bei einem Konter zum Abschluss, doch auch der Routinier zielte zu hoch (56.). Der FCC ließ nicht nach: Timon Burmeister verzog vom Strafraumeck knapp (61.). Auf der anderen Seite versuchte es Tallig aus der Distanz, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgefälscht (66.). Als der eingewechselte Kevin Lankford den Ball vor Klatte wegspitzelte, konnte er gerade noch gestoppt werden (75.). Die 5.370 Zuschauer hatten den Torschrei auf den Lippen, als wieder Kevin Lankford für Moritz Fritz ablegte, doch dessen Schuss knapp am Pfosten vorbei strich (76.). Dann war Jenas Keeper gefordert: Die VSG konterte über die eingewechselten Qenaj und Sylla, gegen Letzteren blieb Marius Liesegang Sieger (84.). In der Schlussphase brachten die Gäste das Remis über die Zeit, der FCC kam zu keinen weiteren nennenswerten Gelegenheiten.
Somit blieb es auch nach einer engagierten Leistung dabei: Der FC Carl Zeiss Jena kann auch im elften Vergleich nicht gegen die VSG Altglienicke gewinnen, war aber am heutigen Freitagabend so nah wie nie am Sieg, den sich der FCC auf jeden Fall verdient hätte. Am kommenden Sonntag geht es zum Spitzenspiel bei Tabellenführer LOK.