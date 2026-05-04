Altglienicke-Angreifer schwer verletzt, Staaken verlängert mit Kapitän

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.
04.05. +++ Altglienicke-Neuzugang schwer verletzt
Die VSG Altglienicke muss im Saison-Endspurt auf Winter-Neuzugang Erik Tallig verzichten. Der 26-Jährige, der beim Regionalligisten schnell zur Stammkraft wurde, verletzte sich im Training schwer. Nähere Angaben zur Verletzung machte der Verein nicht. Es ist aber mit einem langen Ausfall zu rechnen.
04.05. +++ Staaken verlängert mit Kapitän
Der Berlin-Ligist SC Staaken hat mit Ferris Freiwald verlängert. Der 25-Jährige, der 2019 des Sprung aus der eigenen A-Jugend ins damalige Oberliga-Team schaffte, führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, glänzt neben seinen Führungsqualitäten auch durch Torgefahr. In der laufenden Saison steuerte er bereits 17 Scorer bei.
29.04. +++ Mahlsdorf-Talent wechselt nach Luckenwalde
Julian Mätzke verlässt den BSV Eintracht Mahlsdorf am Saisonende und wechselt in die Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde. Dort wurde der 22-Jährige am Mittwochmorgen vorgestellt. Der Mittelfeldakteur, der bei Union ausgebildet wurde, absolvierte bei Union Fürstenwalde und Mahlsdorf insgesamt 65 Oberliga-Partien.
29.04. +++ Füchse verlängern mit Ouedraogo
Die Füchse haben einen weiteren Vertrag verlängert. Auch Lamine Ouedraogo bleibt in der kommenden Spielzeit bei den Reinickendorfern. Der 26-Jährige spielt seit zweieinhalb Jahren im Fuchsbau, arbeitet sich gerade von einer schweren Verletzung aus der ersten Saisonhälfte zurück auf den Platz.
28.04. +++ Hertha-Talent wechselt nach Bremen
Hertha-Talent Egor Greber wechselt im kommenden Sommer zum SV Werder Bremen. Bei den Berlinern lief der 19-jährige Innenverteidiger für die A-Junioren auf, bestritt zudem ein Spiel für die U23 in der Regionalliga Nordost. Bei Werder wird er in der U23 zum Einsatz kommen.
28.04. +++ Mahlsdorf verlängert mit Verteidiger
Eintracht Mahlsdorf hat einen weiteren Spieler über die laufende Saison hinaus an sich gebunden. Milos Cvjetinovic war im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen an den Rosenhag gewechselt, absolvierte seither 18 Partien und wird auch in der kommenden Spielzeit das lila Trikot tragen.
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