Altglienicke-Angreifer schwer verletzt, Staaken verlängert mit Kapitän News im Überblick von ser · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

04.05. +++ Altglienicke-Neuzugang schwer verletzt Die VSG Altglienicke muss im Saison-Endspurt auf Winter-Neuzugang Erik Tallig verzichten. Der 26-Jährige, der beim Regionalligisten schnell zur Stammkraft wurde, verletzte sich im Training schwer. Nähere Angaben zur Verletzung machte der Verein nicht. Es ist aber mit einem langen Ausfall zu rechnen.

04.05. +++ Staaken verlängert mit Kapitän Der Berlin-Ligist SC Staaken hat mit Ferris Freiwald verlängert. Der 25-Jährige, der 2019 des Sprung aus der eigenen A-Jugend ins damalige Oberliga-Team schaffte, führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, glänzt neben seinen Führungsqualitäten auch durch Torgefahr. In der laufenden Saison steuerte er bereits 17 Scorer bei.

– Foto: Sebastian Räppold

29.04. +++ Mahlsdorf-Talent wechselt nach Luckenwalde Julian Mätzke verlässt den BSV Eintracht Mahlsdorf am Saisonende und wechselt in die Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde. Dort wurde der 22-Jährige am Mittwochmorgen vorgestellt. Der Mittelfeldakteur, der bei Union ausgebildet wurde, absolvierte bei Union Fürstenwalde und Mahlsdorf insgesamt 65 Oberliga-Partien.

– Foto: FSV Luckenwalde

29.04. +++ Füchse verlängern mit Ouedraogo Die Füchse haben einen weiteren Vertrag verlängert. Auch Lamine Ouedraogo bleibt in der kommenden Spielzeit bei den Reinickendorfern. Der 26-Jährige spielt seit zweieinhalb Jahren im Fuchsbau, arbeitet sich gerade von einer schweren Verletzung aus der ersten Saisonhälfte zurück auf den Platz. 28.04. +++ Hertha-Talent wechselt nach Bremen Hertha-Talent Egor Greber wechselt im kommenden Sommer zum SV Werder Bremen. Bei den Berlinern lief der 19-jährige Innenverteidiger für die A-Junioren auf, bestritt zudem ein Spiel für die U23 in der Regionalliga Nordost. Bei Werder wird er in der U23 zum Einsatz kommen.

– Foto: Sebastian Räppold

28.04. +++ Mahlsdorf verlängert mit Verteidiger Eintracht Mahlsdorf hat einen weiteren Spieler über die laufende Saison hinaus an sich gebunden. Milos Cvjetinovic war im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen an den Rosenhag gewechselt, absolvierte seither 18 Partien und wird auch in der kommenden Spielzeit das lila Trikot tragen.

– Foto: Michel Grabowski