+++Altes Gesicht in neuer Funktion+++

Gaumi hat seine ganze Jugend und einen großen Teil seiner aktiven Herrenzeit in Tostedt verbracht und kehrt nun zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Die Zusammensetzung des Trainerteams, ermöglicht es mir konstruktiv zu arbeiten.

Auch die Sicherheit und Verlässlichkeit der Partner im Trainerstab ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich freue mich auf ein sehr familiäres Umfeld und viele bekannte Gesichter. Das erste Mal wieder auf dem Platz zu sein und Alma zu sehen hat sich richtig gut angefühlt.“

An dieser Stelle wollen wir als Verein und Mannschaft ein riesen Dankeschön an Daniel richten. Auch durch Ihn hat sich das alles wieder so entwickelt. Als Verein kann man nur froh sein, solch einen leidenschaftlichen Teamsportler in seinen Reihen zu wissen.

Auch hier sei gesagt, dass Daniel Antreiber und Ideengeber für die kommende Aufstellung des Trainerteams war und ist.

Daniel Fohsack: „Ich möchte der Mannschaft helfen, egal wie. Für mich persönlich ist es wichtig, dass wir frischen Wind in die Mannschaft bekommen. Gaumi ist ein talentierter Trainer, der ebenso auf menschlicher Ebene besondere Fähigkeiten besitzt.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die neue Konstellation Früchte tragen wird.“

Jan Zimmermann (Obmann): „Wir freuen uns sehr, dass wir Gaumi verpflichten konnten. Der Kontakt ist seit seinem Weggang damals nie abgebrochen. Wir haben häufig mit den Gedanken gespielt, wie wir Gaumi integrieren können.

Nun haben wir, aus meiner Sicht, die perfekte Lösung gefunden.

Auch von mir persönlich, geht ein großes Dankeschön und riesen Respekt an Daniel raus. Die arbeit die er leistet, kann man nicht genug würdigen.“

Philipp Böttcher (Vorstand): „Mit Gaumi bekomme ich einen alten Weggefährten wieder an den Düvelshöpen.

Er hat die Tostedt DNA verankert. Das ist seit jeher ein wichtiger Punkt, der den Kontakt immer aufrecht erhalten hat.

Wir sind enorm happy über diese Verpflichtung.

In Bezug auf Daniel, kann ich mich Jans Aussagen nur anschließen.

Seine Leistungen für den Verein, sind kaum in Worte zu fassen. Die komplette Zusammenarbeit, das Engagement und die Leidenschaft sind eine absolute Bereicherung für den Verein.“

Herzlich Willkommen Gaumi!!!

