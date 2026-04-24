Altergott schlägt zu! Elmshorn besiegt Kummerfeld-Fluch & wird Erster

– Foto: Saskia Kobarg

Der FC Elmshorn hat das Topspiel der Bezirksliga Hamburg West für sich entschieden und ein deutliches Zeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Mit einem 3:1-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Kummerfelder SV übernimmt die Mannschaft von Trainer Seyhmus Atug die Tabellenführung - und beendet gleichzeitig eine lange Negativserie gegen den direkten Konkurrenten.

Offenes Spiel zur Pause - Altergott trifft früh

Die Partie hielt von Beginn an, was sie versprach. Elmshorn erwischte den besseren Start und ging durch Dennis Altergott früh mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber nutzten ihre Dynamik und setzten den Gegner immer wieder unter Druck. Kummerfeld zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit - ein Zwischenstand, der die Intensität und Ausgeglichenheit der Begegnung widerspiegelte.

Schirosi bringt Elmshorn auf Kurs

Nach dem Seitenwechsel übernahm Elmshorn erneut die Initiative - und belohnte sich. Alessandro Schirosi erzielte das 2:1 und brachte den FCE wieder in Führung. In der Folge blieb Elmshorn vor den Zuschauern gewillt, seine perfekte Bilanz auszubauen, mit Erfolg!. Die Entscheidung fiel schließlich erneut durch Altergott, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte und damit den Deckel auf die Partie setzte.