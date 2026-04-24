Altergott schlägt zu! Elmshorn besiegt Kummerfeld-Fluch & wird Erster

Der FC Elmshorn hat das Topspiel der Bezirksliga Hamburg West für sich entschieden und ein deutliches Zeichen im Aufstiegskampf gesetzt. Mit einem 3:1-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Kummerfelder SV übernimmt die Mannschaft von Trainer Seyhmus Atug die Tabellenführung - und beendet gleichzeitig eine lange Negativserie gegen den direkten Konkurrenten.
>>> Vor dem Spiel hat Trainer Atug vor einem besonderen Duell gesprochen
Die Partie hielt von Beginn an, was sie versprach. Elmshorn erwischte den besseren Start und ging durch Dennis Altergott früh mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber nutzten ihre Dynamik und setzten den Gegner immer wieder unter Druck. Kummerfeld zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit - ein Zwischenstand, der die Intensität und Ausgeglichenheit der Begegnung widerspiegelte.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Elmshorn erneut die Initiative - und belohnte sich. Alessandro Schirosi erzielte das 2:1 und brachte den FCE wieder in Führung. In der Folge blieb Elmshorn vor den Zuschauern gewillt, seine perfekte Bilanz auszubauen, mit Erfolg!. Die Entscheidung fiel schließlich erneut durch Altergott, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte und damit den Deckel auf die Partie setzte.
Mit dem Sieg springt der FC Elmshorn auf 61 Punkte und setzt sich an die Spitze der Tabelle. Der Kummerfelder SV rutscht mit 58 Zählern auf Rang zwei ab. Neben der Tabellenführung hat dieser Erfolg eine weitere große Bedeutung: Elmshorn gelingt erstmals ein Sieg gegen Kummerfeld - nach zuvor sechs Niederlagen in sechs Duellen. Ein perfekter Zeitpunkt, um diese Serie zu beenden. Im Aufstiegskampf verschiebt sich damit das Momentum klar zugunsten des FCE, der nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch mental ein wichtiges Zeichen gesetzt hat.
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