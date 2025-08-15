Alter Rivale kommt: Derby-Fieber in Daleiden

Ausgangslage: Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Rot-Weißen möchten bei ihrem Heimauftakt genauso überzeugen wie zuletzt beim 4:0 in Immendorf. „Aktuell herrscht im Verein eine gute Energie. Diese möchten wir auch im ersten Heimspiel auf den Platz bringen. Zu Beginn geht es immer darum, die Basics abzurufen. Mit Linz erwarte ich einen Gegner, der selbst auch Fußball spielen will und mit ordentlich Geschwindigkeit in der Offensive kommt“, sagt Fahrudin Kuduzovic, Coach der Wittlicher. Der Gast vom Rhein rettete sich in der vergangenen Saison erst im Nachsitzen, gilt aber als durchaus spielstarke Mannschaft, die bereits beim 2:0-Erfolg über Kirchberg überzeugte.

SG Schneifel – TuS Immendorf (Samstag, 18 Uhr, Auw bei Prüm, Rasenplatz)

Ausgangslage: Sowohl die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf (1:3 gegen Mendig) als auch der TuS Immendorf (0:4 gegen Wittlich) sind mit einer Pleite in die neue Runde gestartet. Die SG möchte nach dem „emotionslosen Auftritt in Mendig“, den Trainer Stephan Simon der Mannschaft attestierte, zu Hause die eigenen Zuschauer mitnehmen. „Es ist Kirmes-Wochenende in Stadtkyll, was immer ein bisschen besonders ist, wenn wir da ein Heimspiel haben. Ich erwarte, dass Immendorf früh draufgehen wird, um Ballverluste zu erzwingen. Auch bei Standards habe ich sie sehr kreativ in Erinnerung. Für uns geht es darum, dass wir defensiv deutlich besser stehen und für Steckpässe oder Chipbälle nicht mehr so anfällig sind. Vorne möchten wir mit mehr Wucht agieren. Man soll spüren, dass wir Bock haben, offensiven Fußball zu spielen“, unterstreicht Simon.

Personal: Davis Spruds wird aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre ausfallen. Philipp Bück fehlt urlaubsbedingt. Zurück im Kader ist dagegen Udo Backes, der zuletzt beruflich verhindert war.

TuS Kirchberg – SG Hochwald (Samstag, 18 Uhr, Kirchberg im Hunsrück, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Nach dem 3:3 zum Start gegen Laubach, bei dem ein Abschlagtor des gegnerischen Keepers Jonas Landen kurz vor Schluss für den Ausgleich sorgte, möchte die SG Hochwald in Kirchberg den ersten Dreier für diese Saison einfahren. Trainer Fabian Mohsmann findet klare Worte für das, was dazu besser werden muss: „Wir müssen 90 Minuten lang konzentriert sein. Man hat gegen Laubach wieder gesehen, was wir können und was wir nicht können. Vor dem Tor sind wir trotz der drei Treffer zu ineffizient und hinten kassieren wir die Gegentore zu einfach. Gegen einen physisch robusten Gegner müssen wir uns mit allem wehren, was wir haben, um am Ende was Zählbares mitnehmen zu können.“

Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen in Kirchberg mit Nils Hemmes, Dylan Diop und Jean Emamu gleich drei weitere Spieler aus privaten Gründen. Auch hinter André Paulus, der sich am Dienstag im Training das Knie verdrehte, steht noch ein Fragezeichen.

SG Arzfeld – FC Bitburg (Samstag, 18.30 Uhr, Daleiden, Rasenplatz)

Ausgangslage: Gerade einmal rund 40 Fahrminuten trennen die beiden Orte – für Rheinlandliga-Verhältnisse ist das nur ein „Katzensprung“. Die Favoritenrolle liegt nach dem Auftaktsieg klar beim FC Bitburg, während die Vereinigten aus Daleiden, Arzfeld, Dasburg und Dahnen nach dem 1:4 in Andernach mit individuellen Fehlern haderten. Im Derby spielt das aber meist keine Rolle mehr. „Bereits zu Bezirksliga- und Kreisliga-A-Zeiten war es ein prestigeträchtiges Derby gegen Bitburg. Entsprechend viele Zuschauer erwarten wir. Wir stellen uns auf ein Spiel mit vielen Zweikämpfen ein, die wir annehmen müssen, wissen aber auch um die individuelle Klasse von Spielern wie Simon Floß in der Offensive oder Pascal Alff in der Innenverteidigung. Wir möchten Nadelstiche setzen und mitspielen, statt nur defensiv zu reagieren“, sagt Florian Moos, Keeper und neben Marco Port und Joschka Trenz einer von drei Trainern der SG Arzfeld.

Auch die Gäste wissen um die Brisanz dieses Duells, wollen die Bedeutung der Partie aber auch nicht überbewerten, wie Coach Fabian Ewertz betont: „Ich erwarte eine volle Hütte und ein Spiel, in dem viel über die Emotionalität kommen wird. Am Ende wird die Partie vermutlich nicht über die fußballerische Brillanz entschieden, sondern darüber, wer besser mit den Begleitumständen umgehen kann und sein eigenes Spiel durchbringt. Bei aller Emotionalität geht es auch nur um drei Punkte.“

Personal: Joschka Trenz wird auf Arzfelder Seite aufgrund einer muskulären Verletzung noch ein paar Wochen ausfallen. Zurück im Kader sind Julian Propson, Tom Biewald (beide nach dem Urlaub) und Jakob Lempges (nach Verletzung). Beim FCB ist Felix Sterges aus dem Urlaub zurück und eine Option für den Kader. Bitter ist dagegen, dass sich bei Kevin Fuchs der Verdacht auf einen Fußbruch bestätigt hat. Fuchs wird somit vermutlich den Rest der gesamten Hinrunde verpassen.

FV Rübenach – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15 Uhr, Koblenz-Rübenach, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Nach dem sehr souveränen 2:0-Heimsieg über die Spielvereinigung Eintracht Glas-Chemie Wirges wartet auf die Hunsrücker beim FV Rübenach schon das nächste Duell mit einem Aufsteiger. Trainer Philipp Frank geht von einer ähnlichen Konstellation wie am ersten Spieltag aus: „Ich erwarte eine defensiv eingestellte Mannschaft, die auf Umschaltsituationen lauern wird und sehr körperlich agiert. Es ist nach 20 Jahren Abstinenz das erste Heimspiel von Rübenach in dieser Liga, da wird also einiges auf uns zukommen. Letztlich möchten wir selbst aber den Ball haben, uns Chancen kreieren und müssen vor allem geduldig bleiben“, so Frank.

Personal: Martin Schultheis (auskurierte Knöchelprellung) und Marcel Schultheis (zuletzt beruflich verhindert) werden in den Kader zurückkehren. Zudem ist Yusuf Kahyaoglu wieder eine Option für den Kader. Auch bei Maximilian Schemer hofft Coach Frank nach wochenlanger Ausfallzeit wegen Rückenproblemen auf ein Comeback.

SV Laubach – SV Eintracht Trier II (Sonntag, 15 Uhr, Laubach, Rasenplatz)

Ausgangslage: Mit einem Ausrufezeichen startete die Zweitvertretung von Eintracht Trier als Aufsteiger in die Saison. Beim 2:1-Erfolg über Titelfavorit Mülheim-Kärlich wurde das Team von Trainer Holger Lemke von einigen Spielern verstärkt, die in der vergangenen oder aktuellen Saison noch fester Bestandteil des Regionalliga-Kaders von Eintracht Trier sind oder waren (Simon Maurer, Mirko Schuster, Noah Lorenz und Tim Sausen). Lemke weiß, dass in Laubach ein völlig anderes Spiel auf den SVE II wartet. „Wir werden kaum oder gar keine Unterstützung von oben bekommen. Dennoch möchten wir auch in unserem ersten Auswärtsspiel mutig auftreten. Laubach hat durch das späte 3:3 im Hochwald einen kleinen Schub bekommen, daher erwarte ich eine völlig offene Begegnung“, meint der Coach vor dem Duell in der Vordereifel.

Personal: Da die erste Mannschaft der Blau-Schwarz-Weißen am Sonntag fast zeitgleich bei den Stuttgarter Kickers antritt, werden aller Voraussicht nach Noah Lorenz, Mirko Schuster, Tim Sausen und Keeper Ben Schmit fehlen. In den Kader zurückkehren wird dagegen Sufjan Mustafic.