„Alter ist nur eine Zahl" - Maurice Wieting in Topform 33-Jähriger mit sagenhafter Torquote: 33 Treffer in nur 19 Bezirksliga-Spielen! von Benedikt Hitze · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

Sechs Tore in einem Spiel. Maurice Wieting hat am Wochenende wieder einmal gezeigt, was in ihm steckt. Grund genug für uns, den 33-Jährigen zum Spieler der Woche zu küren. Im Interview mit uns erklärt der Stürmer seine sehr gute Form, spricht über seine eigene „Schuh-Kollektion" und warum die „Fußballrente" für ihn noch lange ein Fremdwort ist.

Der „Sechserpack" und die eigene Schuh-Kollektion Sechs Tore in einem Spiel kommen selbst für die besten Stürmer nicht so häufig vor. Manche Offensivspieler erzielen nicht einmal sechs Tore in einer einzigen Saison. Von dieser Zahl ist Wieting schon weit entfernt. Durch seine Treffer am Wochenende steht der Stürmer damit bei 33 Saisontoren, und das erst nach 19 Spieltagen. Dass er am Sonntag sechsfach treffen konnte, machte er nicht nur an sich selbst fest: „An dem Tag ist einfach alles gelungen. Nicht nur mir persönlich, sondern der ganzen Mannschaft", erklärt Wieting bescheiden. In der Kabine muss sich Wieting aber trotzdem viel Amüsantes anhören: „Ich bekomme jetzt den einen oder anderen Spruch gedrückt. Als ich gestern im Training andere Schuhe anhatte, wurde direkt gefragt, ob das jetzt schon meine eigene Kollektion sei", erzählt Wieting. Das Erfolgsgeheimnis: Instinkt statt Grübelei und das Vertrauen des Trainers In seiner Karriere war Wieting schon bei einigen Vereinen und war dabei auch fast überall erfolgreich. Sein Rezept für den Erfolg klingt simpel, ist aber die höchste Kunst im Fußball: „Wichtig ist es, vor dem Tor nicht viel nachzudenken und einfach zu machen. Je mehr man nachdenkt, desto schwieriger wird es." Mit 33 Jahren denkt er noch lange nicht an den Abschied vom Rasen. „Die Fußballrente steht bei mir noch in weiter Ferne. Alter ist nur eine Zahl. Solange ich körperlich fit bleibe und meiner Mannschaft helfen kann, spiele ich weiter."