 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Alter Bekannter zurück an der Herderstraße

Mit Nick Schnaderbeck kehrt ein vertrautes Gesicht an die Herderstraße zurück.

von Michael Lettau · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Schnaderbeck wechselt zum SV
Schnaderbeck wechselt zum SV – Foto: Post SV Oberhausen

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Kreisliga B2 OB/BOT
Post SV Ob.
Nick Schnaderbeck
Nick Schnaderbeck
Abidin Aslan
Abidin Aslan
Joel Michael Lettau
Joel Michael Lettau

Nick, der viele Jahre gemeinsam mit Marcel Meißner als Jugendtrainer beim Post SV tätig ist und bis vor drei Jahren noch in der Seniorenmannschaft zusammen mit Spielern wie Manni Böhmfeld am Ball stand, schließt sich nun als Spieler der ersten Mannschaft wieder dem Verein an.

Schnaderbeck weist starke Trefferquote auf

Nick Schnaderbeck gilt als das herausragende Gesicht der Jugendabteilung beim Post SV. Nicht nur in seiner aktuellen E-Jugend, sondern auch in zahlreichen anderen Jugendmannschaften ist er ein großes Vorbild für die Nachwuchsspieler. „Der 27-Jährige ist durch seine Art und eiserne Disziplin bei fast allen Kindern im Verein bekannt“, so Michael Lettau. Er hilft jederzeit gerne aus und steht den Kids mit Rat und Tat zur Seite – eine Rolle, die bei den Jugendlichen sehr gut ankommt. Nick ist schlichtweg ein bedeutendes Aushängeschild und Vorbild für die Jugend des Post SV.

Dass Nick aber auch sportlich einiges draufhat, zeigt er Woche für Woche in seinem noch aktuellen Verein. In der laufenden Saison führt er mit beeindruckenden 31 Treffern die Torjäger-Tabelle der Kreisliga B1 an. Das Trainerteam des Post SV ist begeistert von seiner Spielweise und seiner starken Technik. Abidin Aslan ergänzt: „Der Junge wird uns in der neuen Saison richtig weiterhelfen. Ich habe ihn ein paar Mal beobachtet und war begeistert. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns.“

Mit dieser Rückkehr darf man gespannt sein, welch positive Impulse Nick Schnaderbeck künftig an der Herderstraße setzen wird.