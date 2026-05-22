Alter Bekannter zurück an der Herderstraße

Schnaderbeck wechselt zum SV – Foto: Post SV Oberhausen

Schnaderbeck weist starke Trefferquote auf

Nick Schnaderbeck gilt als das herausragende Gesicht der Jugendabteilung beim Post SV. Nicht nur in seiner aktuellen E-Jugend, sondern auch in zahlreichen anderen Jugendmannschaften ist er ein großes Vorbild für die Nachwuchsspieler. „Der 27-Jährige ist durch seine Art und eiserne Disziplin bei fast allen Kindern im Verein bekannt“, so Michael Lettau. Er hilft jederzeit gerne aus und steht den Kids mit Rat und Tat zur Seite – eine Rolle, die bei den Jugendlichen sehr gut ankommt. Nick ist schlichtweg ein bedeutendes Aushängeschild und Vorbild für die Jugend des Post SV.



Dass Nick aber auch sportlich einiges draufhat, zeigt er Woche für Woche in seinem noch aktuellen Verein. In der laufenden Saison führt er mit beeindruckenden 31 Treffern die Torjäger-Tabelle der Kreisliga B1 an. Das Trainerteam des Post SV ist begeistert von seiner Spielweise und seiner starken Technik. Abidin Aslan ergänzt: „Der Junge wird uns in der neuen Saison richtig weiterhelfen. Ich habe ihn ein paar Mal beobachtet und war begeistert. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns.“



