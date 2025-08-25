Altenwalder Comeback-Könige: Erneuter Sieg nach 0:2-Rückstand

Die Gäste profitierten in der Anfangsphase von einer unaufmerksamen TSV-Defensive. Besonders Moritz Schmidt wusste mit dem reichlich vorhandenen Freiraum viel anzufangen. Binnen weniger Minuten traf er doppelt. Altenwalde zeigte sich jedoch vom frühen 0:2-Rückstand unbeeindruckt. Benedict Griesmann, bereits in der Vorwoche doppelt erfolgreich, verkürzte schon in Minute 24 sehenswert. Anschließend hielten die Hausherren und er umkämpften Begegnung den Druck aufrecht. Marvin Wähling gelang der Ausgleich und noch in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts gelang Jan-Lukas Mergard das 3:2. Jener Mergard sagte nach dem Seitenwechsel nach. Mit dem 4:2 im Rücken ließ der in der Vorsaison schon beide Duelle mit Geestland gewinnende TSV nichts mehr anbrennen. Die Gäste verloren zudem noch Philipp Kück durch eine Gelb-Rote Karte.