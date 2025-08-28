– Foto: FuPa Lüneburg

Altenwalde verliert Testspiel deutlich Bremen-Ligist erweist sich als zu stark Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Bremen-Liga Altenwalde Leher TS

Der TSV Altenwalde legte einen sehr ansprechenden Start in die Bezirksliga-Saison hin. Spieler, die bisher weniger zum Zug kamen, erhielten am Dienstagabend im Testspiel bei der Leher TS die Möglichkeit, sich für Einsätze zu empfehlen, konnten aber nur bedingt auf sich aufmerksam machen.

Denn der ebenfalls gut gestartete Bremen-Liga-Rückkehrer gab eindeutig den Ton an und führte schon nach rund 20 Minuten mit 2:0. Nathanael Thiers und Mikail Saifi waren für die Tore verantwortlich. Als Azar Gökdogan keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte, herrschte bereits Klarheit über den Spielausgang. LTS ließ allerdings nicht locker und kam durch Gökdogan sowie Ole Scheithauer zu weiteren Treffern, sodass letztlich ein 5:0-Erfolg zu Buche stand.