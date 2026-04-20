Altenwalde siegt trotz langer Unterzahl

Der TSV Altenwalde musste gegen die SG Stinstedt Schwerstarbeit verrichten, da er fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl agierte. Dennoch sammelte er drei enorm wichtige Punkte ein.
In einer umkämpften Begegnung mit nur wenigen Höhepunkten avancierte Sebastian Jark zur Hauptfigur. Ihm gelang nach einer knappen halben Stunde etwas glücklich das 1:0. Unglücklich agierte Jark dagegen in der 48. Minute, als er sich nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte handelte. Der TSV verteidigte in Unterzahl leidenschaftlich und blieb über Konter gefährlich. So auch in der 65. Minute, als Jan-Lukas Mergard sein 14. Saisontor erzielte. Die SGS verkürzte zwar in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Joel Oelfke, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
Durch den zweiten Heimerfolg am Stück kletterte der TSV Altenwalde auf Rang sechs und besitzt nun acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Weiter geht es am Sonntag beim TSV Apensen. Für Stinstedt steht parallel das Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Cuxhaven an.