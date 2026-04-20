Altenwalde siegt trotz langer Unterzahl

– Foto: Austrian Ben

In einer umkämpften Begegnung mit nur wenigen Höhepunkten avancierte Sebastian Jark zur Hauptfigur. Ihm gelang nach einer knappen halben Stunde etwas glücklich das 1:0. Unglücklich agierte Jark dagegen in der 48. Minute, als er sich nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte handelte. Der TSV verteidigte in Unterzahl leidenschaftlich und blieb über Konter gefährlich. So auch in der 65. Minute, als Jan-Lukas Mergard sein 14. Saisontor erzielte. Die SGS verkürzte zwar in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Joel Oelfke, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.