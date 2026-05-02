Altenwalde III stolpert - Oberndorf profitiert

Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen der 2. Kreisklasse Nord? Der TSV Altenwalde III verpasste im Heimspiel gegen die Spielvereinigung BISON II die eingeplanten drei Punkte, was besonders den formstarken TSV Oberndorf erfreut.
Dabei legte der Tabellenzweien einen idealen Start hin. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als Joel Müller das 1:0 erzielte. Doch anders als im Hinspiel (4:1) verpasste es der TSV nachzulegen. Bis zur 58. Minute blieb es zumindest bei der Führung, ehe Cornelis Schukken das 1:1 gelang. Dabei blieb es letztlich bis zum Schlusspfiff von Schiedsricher Rolf Görlitz.
Somit trennen den TSV Oberndorf und TSV Altenwalde II, der eine Partie weniger absolvierte, aktuell fünf Zähler. Der Spitzenreiter entschied in 2026 sämtliche acht Ligaspiele für sich. Es spricht viel dafür, dass der Durchmarsch von der 3. Kreisklasse in die 1. Kreisklasse gelingt. Mit Eiche Stinstedt, den Reserven von Geversdorf, BISON und Sahlenburg warten aber noch einige schwierige Aufgaben.