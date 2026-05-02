Altenwalde III stolpert - Oberndorf profitiert

Dabei legte der Tabellenzweien einen idealen Start hin. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als Joel Müller das 1:0 erzielte. Doch anders als im Hinspiel (4:1) verpasste es der TSV nachzulegen. Bis zur 58. Minute blieb es zumindest bei der Führung, ehe Cornelis Schukken das 1:1 gelang. Dabei blieb es letztlich bis zum Schlusspfiff von Schiedsricher Rolf Görlitz.