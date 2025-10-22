Altenwalde bei Bremen-Ligist erneut unterlegen

Auf dem Kunstrasenplatz im Speckenbütteler Park ging der Bremen-Ligist schon nach sechs Minuten durch Mikail Safi in Führung. Der Torschütze traf bereits beim Vergleich vor rund zwei Monaten, den LTS gar mit 5:0 für sich entschied. Diesmal legte er sogar noch einen zweiten Treffer nach - 2:0 (28.). Zum zweiten Abschnitt kam es auf beiden Seiten zu einigen Auswechslungen, die überlegende Mannschaft stellten aber weiter die Hausherren. In de Schlussphase schraubten sie den Vorsprung durch Ole Scheithauer sowie den eingewechselten Yanive Dawit Solomon auf 4:0 in die Höhe.