Altenwalde angelt sich Sahlenburg-Kapitän

– Foto: Nick Schneider

Wie der der TSV Altenwalde kürzlich über seine Social-Media-Kanäle bestätigte, wechselt Bennett Bursky von den Sportfreunden Sahlenburg zum TSV.

Mit Bursky verpflichten die Altenwalder einen Akteur, der perfekt in das Anforderungsprofil eines modernen Innenverteidigers passt. Mit einer Körpergröße von 1,90 Meter bringt der 25-Jährige die nötige Lufthoheit mit, um die gegnerischen Stürmer in der Bezirksliga vor Probleme zu stellen.

Doch es ist nicht nur die Physis: Bursky galt in Sahlenburg jahrelang als das Gesicht der Mannschaft. Als langjähriger Kapitän der Sportfreunde bringt er eine Mentalität mit, die dem TSV in engen Phasen der Saison zugutekommen dürfte. „Ein Innenverteidiger mit Charakter, Kopfballstärke und dem richtigen Blick fürs Spiel“, so beschreibt der Verein seinen Neuzugang vielversprechend.