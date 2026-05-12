Altenwald einen Schritt vor der Relegation Landesliga Süd: SVG Altenwald – SV Emmersweiler 3:0 (2:0) von Roland Quinten · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

Altenwald und Emmersweiler betrten unter Leitung von Patrik Wolf aus Besch den Rasen.. – Foto: Andreas Both

Verlinkte Inhalte Landesliga Süd

Nach dem klaren Sieg über den Verfolger aus Emmersweiler, fehlt der Mannschaft von Trainer Michael Alff noch ein Sieg zum Relegations-Spiel gegen den Landesliga-Zweiten aus dem Westen.

Die Heimelf startete druckvoll, wollte schnell ein Tor vorlegen. Das gelang in der neunten Minute: Nach einem Gewühl im Emmersweiler Strafraum bekam ein SVE-Abwehrspieler den Ball an die Hand. Schiedsrichter Wolf zeigte auf den Punkt. Yannik Dittgen übernahm Verantwortung, schoss genau in die Mitte, Torhüter Anthony Jagodzinski war noch am Ball, doch die Kugel ging ins Tor - 1:0 für den Gastgeber. Fünf Minuten später gingen beim Gast die Emotionen hoch: Jerry Ewertz ging in den Raum, es kam zum Zweikampf, Ewertz ging zu Boden, Schiedsrichter Wolf pfiff erneut, zeigte auf den Punkt. Ein Elfmeter, den man nicht geben muss. Jamin Mujkic war das egal, er trat an und verwandelte sicher. „Mit einer solchen Fehlentscheidung wird die Arbeit einer ganzen Saison in Frage gestellt“, war SVE-Spielausschuss Michael Thiel frustriert. Doch auch der Gast setzte Offensiv-Akzente, scheiterte aber immer wieder am toll aufgelegten Eintracht-Keeper Martin Lemieszek, der nicht zu bezwingen war.

Nach der Pause kam Emmersweiler druckvoll aus der Kabine, scheiterte aber am eigenen Unvermögen oder am famosen Lemieszek. Eine Viertelstunde vor Schluss dann die Entscheidung. Meggi Kadrija brachte eine Ecke vors Emmersweiler Tor, Ewerts stieg hoch und köpfte den Ball zum 3:0 – der endgültigen Entscheidung - ins Tor. Emmersweiler schwächte sich in der zweiten Halbzeit durch drei Zeitstrafen selbst, so dass Altenwald das Spiel nach Hause bekam. Bei zwei noch ausstehenden Spielen in Friedrichsthal und zu Hause gegen Gersweiler hat Altenwald nun fünf Zähler Vorsprung auf den Gegner. „Wir wussten, dass der Gegner ein harter Brocken ist. Emmersweiler hat gut mitgespielt, suchte immer seine Chance. Wir wollten heute einen großen Schritt machen, der ist uns gelungen. Die Mannschaft braucht noch einen Sieg, dann ist es gepackt“, meinte Trainer Alff. Altenwald spielt bislang eine grandiose Rückrunde, hat nur gegen den designierten Meister aus Großrosseln verloren und marschierte von Rang sieben auf Platz zwei.