Altenthann zurrt sein neues Trainergespann fest

Als Cheftrainer bleibt Michael Brandl dem Verein erhalten. Der 27-Jährige habe in der abgelaufenen Saison bereits gezeigt, „wie viel Leidenschaft und Fachwissen er in unser Team bringt. Trotz seiner beruflich bedingten zeitlichen Einschränkungen ist sein Einfluss auf die Mannschaft enorm“, schreibt die DJK auf ihrer Homepage.



Deshalb habe sich Brandl frühzeitig Unterstützung ins Boot geholt – um die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben. Der bisherige Co-Spielertrainer Christian Zitzelsberger (35) bleibt als Spielercoach mit an Bord. Das DJK-Urgestein gehe auf dem Platz voran und gebe auch abseits des Platzes alles für den Verein. „Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seinem Einsatz ist er ein unverzichtbarer Baustein für das neue Gerüst“, teilen die Verantwortlichen mit.



Neu im Altenthanner Trainerteam ist Adrian Preisner. Der 34-Jährige komplettiert das Trio „mit einem klaren Fokus auf Fitness, Struktur und Entwicklung. Auch wenn ihn eine Verletzung aktuell vom aktiven Spiel abhält, bringt er seine Stärken jetzt in einer anderen Rolle ein. Er sorgt dafür, dass die Mannschaft physisch top vorbereitet ist – und bringt gleichzeitig wertvolle Erfahrung in die Kabine.“ Preisner sammelte in der Vergangenheit bereits im Karether Nachwuchs und bei der DJK Keilberg Trainererfahrung, ist seit letztem Sommer bei der DJK.



Ein weiteres neues Gesicht im Gespann ist Ben Rückerl (47), der vielen als Mitbegründer des „Team Bananenflanke“ bekannt sein dürfte. Als Individualcoach werde er sich gezielt um die Weiterentwicklung der Spieler kümmern. „Ben ist im Fußball kein Unbekannter – mit seiner Kompetenz, seiner Energie und seinen Visionen bringt er eine neue Qualität in unser sportliches Konzept“, sind die Entscheidungsträger überzeugt.



„Die DJK ist ein Verein mit Riesenpotenzial. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen dies weiter auszuschöpfen. Sowohl die Infrastruktur als auch die Mitgliederzahlen und Neuanmeldungen sind ein großer Anreiz, um hier etwas gesund wachsen zu lassen. Die erste Mannschaft gibt hier ein Stück weit den Ton an und den Takt vor. Kommende Saison stoßen junge hungrige Spieler aus der eigenen Jugend zum Team dazu und einige altverdiente kommen aus Verletzungspausen zurück. Für mich ist es mehr als ein spannendes Projekt, es ist eine Herzensangelegenheit! Gemeinsam wollen wir dem Team eine neue DNA geben. Der Vorwald soll wieder brennen!“, kommen ehrgeizige Töne von Ben Rückerl.