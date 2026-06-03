Altenthann: Brandl legt Amt nieder, Lugauer übernimmt Der bisherige Chefcoach des A-Klassisten hört aus beruflichen Gründen auf von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Freuen sich auf die neue Saison (von links): Sportlicher Leiter Ben Rückerl, Abteilungsleiter Christoph Thanner, Co-Trainer Sandro Fischer, Chefcoach Tobias Lugauer und Abteilungsleiter Andreas Seidl. – Foto: DJK Altenthann

Ein Wechsel auf der Kommandobrücke hat sich diesen Sommer bei der DJK Altenthann aufgetan. Der bisherige Übungsleiter Michael Brandl hat aus beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt. Nun ist die Nachfolge geregelt. Tobias Lugauer heißt der neue Mann an der Seitenlinie des Regensburger A-Klassisten. Den Posten des Co-Trainers übernimmt Sandro Fischer vom Christian Zitzelsberger. Beide Ausscheidende, Brandl und Zitzelsberger, bleiben dem Verein als Spieler weiterhin erhalten.

Vier Jahre lang zeichnete Michael Brandl als Cheftrainer der DJK verantwortlich. Der zeitlich-berufliche Aspekt zwang den 28-Jährigen nun zum Aufhören. Schade, findet Abteilungsleiter Andreas Seidl, der gerne mit Brandl über den Sommer hinaus weitergemacht hätte: „Wir sind dankbar für die gute und schöne Zeit mit ihm. Er ist leider beruflich öfter auf Reisen, weshalb das Trainer-Sein nicht mehr möglich ist. Als Spieler bleibt er uns aber erhalten, worüber wir sehr froh sind.“ Ein Dank gilt auch Brandls bisherigem „Co“ Christian Zitzelsberger, der ebenfalls seinen Posten räumt und sich künftig wieder voll und ganz auf seine Rolle als Spieler konzentrieren möchte. Sein Nachfolger Sandro Fischer (33) ist ein Urgestein und Eigengewächs des Verein.



Altenthanns neuer Trainer Tobias Lugauer und der Spartenleiter kennen sich schon ewig. „Ich habe mit Tobi in der Saison 2006/07 in Altenthann zusammengespielt. Es war mein erstes Herrenjahr. Damals sind wir miteinander in die Kreisklasse aufgestiegen. Seitdem ist der Kontakt nie richtig abgerissen“, erzählt Seidl. Bis zuletzt war Lugauer jahrelang bei der DJK Beucherling als Coach unterwegs – erst im Jugendbereich, dann bei der 2. Herrenmannschaft. Diese führte er zweimal hintereinander zur Meisterschaft in der Reserve-Liga. „Seit letztem Jahr gibt es lockere Gespräche. Nachdem das Ausscheiden von Michael Brandl klar war, haben wir die Gespräche intensiviert“, berichtet Seidl, der sich „sehr zufrieden mit dieser Lösung“ zeigt. Lugauer sei der DJK sehr verbunden.





Die letzte Kreisklassen-Spielzeit der Altenthanner liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. Die abgelaufene Saison in der A-Klasse 1 schloss man mit 31 Punkten auf Platz sieben ab. Dabei steigerte sich die Mannschaft im Saisonverlauf deutlich, performte sie in der Rückrunde (22 Punkte) doch wesentlich stärker und stabiler als in der Hinrunde (9 Punkte). Mit Blick auf die anstehende Runde meint Andreas Seidl: „Erst einmal steht das Kennenlernen von Mannschaft und neuem Trainer im Vordergrund. Sportlich wollen wir an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen.“ Und: „Wir wollen da weitermachen, wo Michael Brandl aufgehört hat.“