Altensteig marschiert, Calw stolpert: Neubulach erlebt einen Auftakt

Der 30. SV-Cup in der Sporthalle Neubulach hat am heutigen Samstag mit dem ersten Turniertag sofort gezeigt, wie hart dieses Format ist: 14 Minuten Spielzeit, keine Bande, Seitenaus – jede Ungenauigkeit wird zur neuen Prüfung. In den Gruppen 1 und 2 fielen in 20 Partien viele Tore, aber vor allem wurden Kräfteverhältnisse sichtbar. Der TSV Altensteig spielte sich in der Gruppe 2 mit vier Siegen an die Spitze (17:5 Tore, 12 Punkte). In der Gruppe 1 dagegen herrschte Dichte bis zum letzten Spiel: FV Calw, TSV Möttlingen und VfL Nagold II beendeten den Abend punktgleich mit je sieben Zählern, nur die Tordifferenz sortierte die Reihenfolge. Der Gastgeber SC Neubulach blieb in der Gruppe 2 im Rennen, während die letzten Begegnungen den Tag mit spürbarem Druck und offener Rechnung ins Turnier hinein verlängerten.

Gruppe 2: Altensteig setzt den Maßstab des Abends Der TSV Altensteig hat die Gruppe 2 nicht nur gewonnen, er hat sie geprägt: 4:1 gegen FV NK Zrinski Calw, 4:2 gegen SV Pfrondorf-Mindersbach, 4:1 gegen den SC Neubulach und zum Abschluss ein 5:1 gegen die SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. Vier Spiele, vier Siege, 12 Punkte – in einem Turnier, das keine Bande als Sicherheitsnetz kennt, war das eine Ansage mit maximaler Konsequenz.

Rahmen: Vier Tage Hallenfußball mit klarer Kante Der SV-Cup ist das 30. Aktiventurniers des SC Neubulach und läuft vom 27. bis 30. Dezember 2025. Gespielt wird in Neubulach konsequent ohne Bande und mit Seitenaus. Am heutigen Samstag standen die Gruppen 1 und 2 auf dem Programm, am morgigen Sonntag folgen die Gruppen 3 und 4. Am Montag geht es in die nächste Stufe mit Gruppen A bis D, am Dienstag endet das Turnier mit Gruppen I bis IV, Viertelfinals, Halbfinals und einem Finale um 21.15 Uhr.

Gruppe 2: Neubulach startet stark, lässt dann Punkte liegen

Der SC Neubulach begann den Abend mit Wucht und nahm sofort Fahrt auf: 5:1 gegen SV Pfrondorf-Mindersbach und 1:0 gegen die SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. Danach wurde es enger: Gegen Altensteig setzte es ein 1:4, und im letzten Gruppenspiel gegen FV NK Zrinski Calw sprang nur ein 2:2 heraus. Mit 9:7 Toren und 7 Punkten blieb Neubulach Zweiter – in der Tabelle gut platziert, im Gefühl aber mit dem Wissen, wie schmal die Kante zwischen Kontrolle und Verlust ist.

Gruppe 2: Pfrondorf-Mindersbach liefert Tore, aber keine Serie

Der SV Pfrondorf-Mindersbach suchte seinen Weg durch die Gruppe mit wechselnden Ausschlägen. Auf das 1:5 gegen Neubulach folgte das 2:4 gegen Altensteig. Später kam ein 4:3 gegen FV NK Zrinski Calw – ein Ergebnis, das nach einer langen Phase des Hinterherlaufens plötzlich wieder Luft gab. In der Bilanz standen 8:14 Tore und 3 Punkte.

Gruppe 2: Zrinski und Hirsau/Ernst./Oberkollb. mit Gegensätzen

FV NK Zrinski Calw spielte einen Abend, der zwischen Torrausch und Rückschlag pendelte: 1:4 gegen Altensteig, dann das 7:2 gegen SG Hirsau/Ernst./Oberkollb, später das 2:2 gegen Neubulach – und am Ende die 3:4-Niederlage gegen Pfrondorf-Mindersbach. Die SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. dagegen musste viel schlucken (5:14 Tore, 3 Punkte), fand aber einen Moment, der nach Hallenfußball roch: das 2:1 gegen SC Neubulach blieb aus, stattdessen gab es dort ein 0:1 – doch später gelang immerhin ein 2:1 gegen Pfrondorf-Mindersbach. Gegen Zrinski (2:7) und Altensteig (1:5) zeigte sich jedoch, wie schnell dieses Turnier gnadenlos wird.

Gruppe 1: Calw beginnt furios, fällt dann ins Gedränge

In der Gruppe 1 setzte der FV Calw früh das Ausrufezeichen: 5:1 gegen die Spvgg Wart-Ebershardt. Aber das Turnier kippte in der Gruppe rasch in eine Zitterpartie der Nuancen. Calw verlor 2:3 gegen TSV Möttlingen, gewann dann 2:0 gegen VfL Nagold II und rettete später mit einem 2:2 gegen SV Überberg den Punkt, der am Ende in der Tabelle das obere Drittel festigte. Mit 11:6 Toren und 7 Punkten stand Calw auf Platz eins – doch diese Spitze fühlte sich nicht nach Komfort an, sondern nach Arbeit.

Gruppe 1: Möttlingen punktet wie ein Sieger, wird aber Zweiter

Der TSV Möttlingen zeigte die Stabilität, die in 14-Minuten-Spielen zählt: 2:2 gegen Nagold II, 3:2 gegen Calw, 3:1 gegen Überberg. Dazu kam die Niederlage in einem späten, engen Duell: 2:3 gegen die Spvgg Wart-Ebershardt. Sieben Punkte reichten dennoch, um direkt hinter Calw zu landen – 10:8 Tore, ein Abend ohne Einbruch, aber mit dem bitteren letzten Schritt zur alleinigen Spitze.

Gruppe 1: Nagold II gewinnt das Spektakel – und bleibt punktgleich

Der VfL Nagold II ging ebenfalls mit sieben Punkten aus dem Abend und hatte dabei Spiele, die den Rhythmus der Halle atmeten: Nach dem 2:2 gegen Möttlingen folgte ein 4:2 gegen Überberg. Gegen Calw gab es ein 0:2, doch später wurde es wild: Nagold II gewann 5:4 gegen Wart-Ebershardt – ein Spiel, das im Ergebnis die ganze Gruppe noch einmal durcheinanderwirbelte. 11:10 Tore und 7 Punkte bedeuteten Rang drei, obwohl die Punktzahl für ganz oben gereicht hätte.

Gruppe 1: Wart-Ebershardt knapp dran – Überberg mit nur einem Punkt

Die Spvgg Wart-Ebershardt hielt den Abend lange offen: Nach dem 1:5 gegen Calw folgten ein 4:2 gegen Überberg, das spektakuläre 4:5 gegen Nagold II und das 3:2 gegen Möttlingen. Sechs Punkte (12:14 Tore) brachten Platz vier – nah dran am Dreierpack über ihr. Der SV Überberg blieb dagegen bei einem Punkt (7:13 Tore): 2:2 gegen Calw war der Lichtblick, ansonsten Niederlagen gegen Nagold II (2:4), Wart-Ebershardt (2:4) und Möttlingen (1:3).

Schlusspunkt des Tages: Tabellen geschrieben, Druck bleibt

Nach 20 Gruppenspielen ist der Auftakt in Neubulach klar zweigeteilt: In der Gruppe 2 setzte Altensteig mit 12 Punkten den Maßstab, Neubulach folgt mit 7 Zählern. In der Gruppe 1 dagegen blieb alles im Gedränge: Drei Teams punktgleich, getrennt nur durch Tore. Genau so wirkt Hallenfußball ohne Bande: weniger Zufall, mehr Konsequenz – und ein Turnier, das nach Tag eins nicht beruhigt, sondern Spannung konserviert.