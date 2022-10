Altenstadt/WN vs. Irchenrieth der Knaller der Runde 14 Der Aufsteiger fordert die Pianka-Elf zum Rückrundenstart heraus und sinnt auf Revanche für die Niederlage am 1. Spieltag

Hinein in die Rückrunde der Kreisklasse Ost, die sowohl an der Tabellenspitze, als auch im Ligakeller Spannendes verspricht. Zum Start nun stehen gleich einige brisante Duelle am Plan, wobei eine Partie dabei ein wenig herausragt: In Altenstadt/WN prallen mit dem gastgebenden Neuling (2./33) und der DJK Irchenrieth (3./30) am Sonntag um 15 Uhr zwei Spitzenteams aufeinander, die auf bislang beeindruckend absolvierte 13 Spieltage zurückblicken und gleich zu Beginn ihre Ambitionen im direkten Duell unterstreichen wollen. Die Elf von Michael Nordgauer sinnt dabei auf Revanche für die Hinspielniederlage zu Saisonbeginn, die Mannen von Krzystof Pianka allerdings sind in aktuell bärenstarker Verfassung. "Wir fahren nach Altenstadt, um zu gewinnen", sagt der DJK-Coach, was die Entschlossenheit der Gäste unterstreicht. Da ist also mächtig Feuer drin, ein spannendes Match ist zu erwarten, das seine Anziehungskraft auch sicher nicht verfehlen wird.

Interessant, weil irgendwie auch richtungsweisend, sind auch zwei Partien, die ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stehen. Da empfängt die auf dem letzten Platz rangierende Kreuzbergelf des TSV Pleystein (14./7) den VfB Thanhausen (11./10), während bereits am Samstag mit der "aufgerüsteten" SpVgg Moosbach (13./8) und dem SV Waldau (9./12) zwei Teams aufeinandertreffen, deren Formkurve zuletzt deutlich nach oben gezeigt hat. In beiden Partien geht es auch darum, mit einem positiven Erlebnis und neuem Schwung im Kampf ums Dasein zu starten, an oberster Stelle steht natürlich das Zählbare, was verbucht werden soll.

Auf ein Nachbarderby dürfen sich die Fans auf zwei Sportplätzen freuen: Da kreuzen in Vohenstrauß die gastgebende Bezirksligareserve (6./21) und die "Mannschaft der Stunde" aus dem Vorort Altenstadt (5./23) die Klingen, während in der Kreisstadt Neustadt die DJK (7./21) auf den abstiegsgefährdeten Gast aus Püchersreuth (12./8) trifft. Da solche Matches ja eigene Regeln haben, ist der Ausgang hier wie dort offen.

Zwei Partien bleiben noch. Herbstmeister SpVgg Windischeschenbach (1./33) ist klarer Favorit gegen die SG Luhe-Wildenau II/Etzenricht II (8./15), in Wurz will die gastgebende SG (10./12) nach zwei Niederlagen Folge gegen den FC Luhe-Markt (4./26) zurück in die Erfolgsspur, eine weitere Einbuße würde die Luft "da unten" noch dünnner werden lassen. Die Hürde ist allerdings hoch, da die Gäste immer noch Kontakt zur Tabellenspitze haben.