Altenstadt/WN schenkt Marvin Häffner weiter das Vertrauen

Nach der Trennung von Michael Nordgauer in der Winterpause der Saison 2023/24 übernahm mit Marvin Häffner ein in Altenstadt/WN bestens Bekannter das Ruder beim Sportverein, denn zu A-Klassen-Zeiten hatte er selbst schon einmal das Trikot des SVA getragen. Seine erste Trainerstation stellte beim stark abstiegsgefährdeten Kreisligisten eine große Herausforderung dar. Mit großem Engagement ging er ans Werk, konnte letztlich den sofortigen Wiederabstieg aber nicht mehr verhindern.



Da jedoch quasi schon zum Jahreswechsel feststand, dass der SVA nicht mehr zu retten war, hielt sich die Trauer über das Scheitern weitgehend in Grenzen. Der Kopf steckte nicht im Sand, mit großer Motivation wurde der Blick sofort nach vorne gerichtet, nachdem eine ganze Reihe von etablierten Kräften zukünftig nicht mehr zur Verfügung stand, wollte man mit etlichen Neuzugängen aus dem eigenen Stall und von extern zwei konkurrenzfähige Mannschaften für Kreisklasse und A-Klasse auf die Beine stellen. Frühzeitig wurde aber deutlich, dass das ausgegebene Saisonziel "oben mitspielen" nicht erreicht werden kann. Ja, bis zur Winterpause schien es, als könne der SVA einem weiteren Abstieg nur schwer entgehen, musste man doch mit gerade einmal 15 Punkten auf dem Konto auf einem Direktabstiegsplatz überwintern.



Mit dem Re-Start im März allerdings präsentierten sich Marvin Häffner und seine Männer - man hatte zudem einige Verstärkungen an Land gezogen - wie ausgewechselt. Nach der 1:4-Auftaktniederlage bei der DJK Neustadt traten die Blau-Weissen das Gaspedal durch, starteten eine Erfolgsserie, die sie zügig heraus aus dem Abstiegsschlamassel zog. Nach fünf Siegen und nur einer Niederlage gegen den Meister aus Luhe-Wildenau ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.



Wie der SV Altenstadt/WN nun in einer Pressemitteilung erklärt, hat Marvin Häffner großen Anteil an dieser positiven Entwicklung, so war es für die Verantwortlichen des Vereins klar, seinen Vertrag zu verlängern. "Der SV Altenstadt ist stolz und sehr froh, Marvin Häffner - den ich gerne als Glücksfall bezeichne - weitere 2 Jahre an uns binden zu können. Der Verein, die Spieler und natürlich auch ich haben vollstes Vertrauen in Marvin, uns in Zukunft an unsere Ziele bringen zu können. Da wir alle Spieler bei uns halten konnten und noch an dem einen oder anderen Spieler dran sind, können wir in aller Ruhe weiterarbeiten. Mitte Juli gehen wir gemeinsam wieder ins Trainingslager nach Innsbruck, um uns auf die neue Saison optimal vorzubereiten. Im Juli werden unsere Kabinen nach einer Generalisierung fertig und im Frühjahr 2026 ein neu angelegter A-Platz und ein B- Platz zur Verfügung stehen", so Sportlicher Leiter Manfred Arnold.



Auch für Marvin Häffner selbst war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, beim SVA an Bord zu bleiben: "Als ich das Angebot von Manfred Arnold bekommen habe, zu verlängern, musste ich nicht zwei Mal überlegen. Mit Vertrauen und Zuversicht gehe ich in zwei weitere Jahre in Altenstadt. Die Jungs und das gesamte Umfeld passen einfach und überzeugen mich von Woche zu Woche, ich mache hier sehr gern weiter. In diesem Zusammenhang muss ich mich auch bei Mane Arnold für die seriöse und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Leider hatten wir am Anfang der Saison ein paar Schwierigkeiten und Pech mit dem verletzungsbedingten Ausfall etlicher Stammkräfte. Nach der Winterpause konnten wir uns dann kontiniuierlich steigern und haben unsere Aufgaben mehr als bravourös bewältigt. Was ich mich auch sehr stolz macht, ist die Tatsache, dass alle meine Jungs bleiben und wir so weiter zusammenwachsen können. Auch das war für mich ein Grund, weshalb ich um zwei weitere Jahre verlängert habe. Die Verbesserung der Infrastruktur mit den Umbauten der Kabinen und der Erneuerung der Plätze ist im vollen Gange, wir sind also auf dem besten Weg in eine positive Zukunft", so der SVA-Übungsleiter.