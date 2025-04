Altenstadt/WN gewinnt Kellerduell - Waterloo für Felixelf

Erleichterung und ausgelassene Freude beim Gastgeber nach dem wichtigen Derbysieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "Wir waren ab der ersten Minute am Platz fokussiert. Die zweiten Bälle ergattert, der Kampf, alles hat heute gestimmt. Vom Spielaufbau her und im Zentrum gelang uns das, was wir uns vorgenommen haben. Einziger Kritikpunkt heute war die mangelhafte Chancenverwertung. Letztendlich zählt aber nur, dass wir das Derby gewonnen haben, auch wenn wir von den Chancen her drei oder vier Tore noch mehr hätten machen müssen. Da hat uns einfach die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Ansonsten muss ich meine Jungs loben, eine sehr gute Leistung, kompakt als Team und das ist das, was zählt", so ein sehr zufriedener SVA-Chefanweiser Marvin Häffner.

Die Heimelf startete hochmotiviert und übernahm sofort die Spielführung. Der Führungstreffer nach 24 Minuten war deshalb hochverdient. Vier Minuten später allerdings gelang den Gästen doch ein wenig überraschend der Ausgleich. Dieser brachte den SVA allerdings nicht aus dem Konzept, quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Kapitän Vehbi Zogaj mit seinem 11. Saisontor für die knappe Pausenführung. Nach Wiederbeginn verpassten es die Blau-Schwarzen bei einigen Möglichkeiten, vorzeitig den Deckel auf den erhofften Heimsieg zu machen. So dauerte es bis weit in die Schlußphase hinein, ehe ein Eigentor den Dreier für die Altenstädter endgültig festklopfte. Nach einer Flanke köpfte ein Gästespieler das Runde ins eigene Netz.

Beim Gast herrschte Ernüchterung, dennoch bleibt man für die restlichen Partien optimistisch: "Natürlich sind wir enttäuscht, denn wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen, weil weiterhin ein großer Zusammenhalt in der Mannschaft herrscht und sich trotz der Rückschläge niemand zerfleischt", so Gästeangreifer Florian Prantzke im Gespräch mit FuPa am Sonntagabend.

Tore: 1:0 Hannes Bösl (24.), 1:1 Florian Prantzke (28.), 2:1 Vehbi Zogaj (45.), 3:1 Manuel Kessler (89./Eigentor) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 55