Altenstadt wird zum Minimalisten ‒ Ein Tor reicht gegen Burggen/Bernbeuren

Unter fünf Tore blieben Partien mit Beteiligung des TSV Altenstadt in dieser Saison nur sehr selten. Die Mannen von Trainer Christoph Wagner können aber nicht nur Spektakel. Zum zweiten Mal in Folge erwiesen sich die Altenstadter als Minimalisten. Beim Nachholspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren reichte erneut ein Tor, um mit einem Sieg vom Platz zu gehen.

„Wenn wir weiterhin immer 1:0 gewinnen, soll mir das recht sein“, sagte Wagner nach Spielschluss. „Das Ergebnis hört sich knapp an, unser Sieg war aber nie in Gefahr.“ Der Coach war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden, die defensiv trotz Umstellungen in der Viererkette extrem stabil stand. Nur eine einzige Torannäherung verzeichnete Burggen/Bernbeuren. „Altenstadt hat gut verteidigt und aufgrund des Chancenplus‘ in der ersten Hälfte geht der Sieg auch in Ordnung“, erklärte Patrick Landes, der Interimscoach des Aufsteigers. Die Gäste hatten gegenüber dem 2:1-Heimerfolg zuletzt gegen Habach das Team auf vier Positionen umstellen müssen, weil unter anderem Simon Hofmann und Torhüter Wolfgang Meyer fehlte. Letzterer wurde von Wolfgang Keck aber sehr gut vertreten. Aber auch die Altenstadter mussten ihren Kader, vor allem in der Defensive, umbauen. Die neue Viererkette, unter anderem mit Max Hannappel und Jorgo Mavrokefalos, „hat das sehr gut gemacht“, lobte Wagner.

Nach vorn setzten die Platzherren sofort Akzente. Christoph Haussmann (2.) und Tobias Graun (12.) hatten die ersten Möglichkeiten. In der Folge kontrollierten die Altenstadter bei deutlich mehr Ballbesitz das Geschehen. Die Chancenverwertung blieb aber mangelhaft, da Graun bei einem Frei㈠stoß, zweimal Markus Dulisch und einmal Kadircan Yapici den Führungstreffer verpassten. Dazu verzeichneten die Gastgeber zahlreiche Standards, die aber allesamt nichts einbrachten. „Das war eine Katastrophe, daran müssen wir arbeiten“, sagte Wagner. Einmal waren die Gäste nah dran am Torerfolg, als sich Manuel Jäger (39.) einen zu kurzen Rück㈠pass zum Torhüter erlaufen hatte und dann von der Grundlinie an den Pfosten schoss. Im direkten Gegenzug traf Haussmann (40.) das Außennetz. Unmittelbar vor der Pause erzielte Yapici, der sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, mit einem platzierten Flachschuss die 1:0-Führung. „Endlich belohnt er sich“, freute sich Wagner.

In der zweiten Hälfte dominierte Altenstadt weiterhin das Geschehen, allerdings mit deutlich weniger Torchancen. Haussmann vergab einen Alleingang, ansonsten endeten die Angriffe der Altenstadter am gegnerischen Strafraum oder sie wurden geblockt. „Wir hatten aber leider auch nichts Zwingendes und hofften vergeblich auf den Lucky Punch“, sagte Landes.