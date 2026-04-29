Altenstadt will gegen Spitzenreiter Lenggries überraschen

Altenstadt empfängt am Mittwoch den Tabellenführer Lenggrieser SC. Trainer Wagner hat sich einen Plan gegen die formstärkste Mannschaft überlegt.
Die englische Woche, die der TSV Altenstadt in der Kreisliga 1 absolviert, hat es richtig in sich. Innerhalb von vier Tagen empfängt die Truppe von Trainer Christoph Wagner die beiden Spitzenteams. Den Anfang macht am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) der Lenggrieser SC, der durch den 2:0-Sieg am letzten Spieltag beim TuS Geretsried II die Tabellenführung übernommen hat. Nach dem Nachholspiel gegen den neuen Spitzenreiter kommen am Sonntag die Geretsrieder nach Altenstadt.
„Meine Jungs sind gut drauf und haben voll Bock auf die beiden Top-Spiele“, freut sich Wagner auf den Doppelpack gegen die Aufstiegskandidaten. „Lenggries ist die formstärkste und konstanteste Mannschaft der Liga, die stehen zurecht ganz oben“, hat Wagner höchsten Respekt vor den Isarwinklern, die nach acht Jahren in der Kreisliga die Rückkehr in die Bezirksliga vor Augen haben. „Das wird eine Hammeraufgabe, das hat man im Hinspiel gesehen“, sagt Wagner. Im ersten Duell gingen die Altenstadter mit einer 1:4-Niederlage vom Platz. „Wir werden deshalb aber nicht die weiße Flagge hissen“, betont der TSV-Coach.
Wagner traut seinen Mannen durchaus eine Überraschung zu. Schließlich haben die Altenstadter – als Achter im gesicherten Mittelfeld stehend – deutlich weniger Druck als der Sportclub, der nur einen Zähler Vorsprung auf Geretsried II aufweist. „Wir wollen ihnen Paroli bieten und haben uns einen Plan überlegt“, sagt Wagner. Lenggries (47 Punkte aus 20 Spielen) verfügt über die beste Offensive (57 Tore) und die beste Defensive (19 Gegentreffer).
Personell kann der TSV auch fast aus dem Vollen schöpfen, da nur Christoph Haussmann und Fatijon Elshani verletzt ausfallen. „Wir werden alles raushauen, um unsere Serien zu verlängern“, verspricht Wagner vor dem Flutlichtspiel. Der TSV Altenstadt ist seit über eineinhalb Jahren zu Hause noch ungeschlagen. In der laufenden Saison hat das Team nach der Winterpause auch noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Lenggries hat seit dem Wiederbeginn fünf Siege in Folge geholt. Die einzige Saisonniederlage gab es gegen die SG Aying/Helfendorf (2:3) – am zweiten Spieltag im August.