Altenstadt will gegen Spitzenreiter Lenggries überraschen

Der TSV Altenstadt trifft auf den Tabellenführer. – Foto: Jonas Baier

Die englische Woche, die der TSV Altenstadt in der Kreisliga 1 absolviert, hat es richtig in sich. Innerhalb von vier Tagen empfängt die Truppe von Trainer Christoph Wagner die beiden Spitzenteams. Den Anfang macht am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) der Lenggrieser SC, der durch den 2:0-Sieg am letzten Spieltag beim TuS Geretsried II die Tabellenführung übernommen hat. Nach dem Nachholspiel gegen den neuen Spitzenreiter kommen am Sonntag die Geretsrieder nach Altenstadt.

„Meine Jungs sind gut drauf und haben voll Bock auf die beiden Top-Spiele“, freut sich Wagner auf den Doppelpack gegen die Aufstiegskandidaten. „Lenggries ist die formstärkste und konstanteste Mannschaft der Liga, die stehen zurecht ganz oben“, hat Wagner höchsten Respekt vor den Isarwinklern, die nach acht Jahren in der Kreisliga die Rückkehr in die Bezirksliga vor Augen haben. „Das wird eine Hammeraufgabe, das hat man im Hinspiel gesehen“, sagt Wagner. Im ersten Duell gingen die Altenstadter mit einer 1:4-Niederlage vom Platz. „Wir werden deshalb aber nicht die weiße Flagge hissen“, betont der TSV-Coach.