Altenstadt verteidigt Punkt gegen Geretsried – Wirbel um aberkanntes Tor

Hielt den TSV im Rennen: An Schlussmann Max Gast (in Blau) fand auch Filip Miskovic (Nummer 22) keinen Weg vorbei. – Foto: Holger Wieland

„Die haben da richtig Gas gegeben“, räumte Brieger ein, dass die Gäste haushoch überlegen waren. Allerdings besaßen die Altenstädter an diesem Tag das nötige Glück, das ihnen unter der Woche gegen Spitzenreiter Lenggries fehlte. Zum einen ging der TuS recht verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten um, zum anderen hatte der TSV mit Max Gast einen Keeper zwischen den Pfosten stehen, der einige auf den ersten Blick unhaltbare Bälle des Gegners entschärfte.

Altenstadt – Am Ende ließ die Partie zwischen dem TSV Altenstadt und der Reserve des TuS Geretsried keinen Spielraum für Interpretationen übrig. „Das war ein glückliches 0:0“, stellte Charly Brieger nach der Nullnummer gegen den Titelanwärter in der Kreisliga 1 fest. Fasste der Sprecher des TSV die erste Halbzeit noch als „ausgeglichen“ zusammen, liefen die Gastgeber im zweiten Abschnitt den Titelaspiranten nur noch hinterher und verzeichneten keine einzige Chance mehr.

Treffer des TuS nicht anerkannt – Partie blieb bis zum Schlusspfiff torlos

„Eigentlich muss Geretsried die drei Punkte holen“, gab Brieger zu, dass Altenstadt schon unverschämtes Glück hatte. Hinzu kam eine umstrittene Szene in der ersten Halbzeit, die die Reserve des Bayernligisten in Wallung versetzte. Schiedsrichterin Emilia Kluck hatte in der 35. Minute zunächst einen Treffer der Geretsrieder anerkannt, ihre Entscheidung jedoch nach Rücksprache mit ihrer Assistentin wegen Abseits widerrufen. Glück für Altenstadt, Pech für den Tabellenzweiten.

„Das war schwierig zu beurteilen“, kommentierte Brieger. „Das hat eher nach Nicht-Abseits gerochen.“ Einen Vorwurf wollte er dem Gespann nicht machen. „Wir haben die kalibrierte Linie nicht“, wies er auf die fehlenden technischen Standards in der Kreisliga hin, um zu einer objektiven Entscheidung zu gelangen. Weil es den Geretsriedern nicht mehr gelang, den Ball im Gehäuse des TSV Altenstadt unterzukriegen, blieb die Partie bis zum Schlusspfiff torlos.