Altenstadt verliert trotz 3:0-Führung die Spitzenplätze aus den Augen

Den Altenstädtern reichte sogar ein 3:0-Vorsprung nicht, um den 13. dreifachen Punktgewinn in der laufenden Spielzeit unter Dach und Fach zu bringen. In einem turbulenten Spiel überstürzten sich nach der Pause die Ereignisse. Eine Halbzeit lang sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Bereits nach acht Minuten brachte Agon Elshani die Mannschaft aus dem Pfaffenwinkel in Front. Der Treffer steigerte den Ehrgeiz bei den Altenstädtern, die Mitte der Halbzeit noch einmal nachlegten. Mit seinem insgesamt 19. Saisontor brachte sich Tobias Graun in eine aussichtsreiche Position im Kampf um die Torjägerkanone in der Kreisliga 2. Er führt das Ranking vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Wochenende nun mit zwei Treffern Vorsprung vor dem Geiselbullacher Lukas Bründl an.

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Christoph Haussmann erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 3:0. Ein Altenstädter Schützenfest bahnte sich an. Aber irgendwie schafften es die Maisacher auf einmal, den Schalter umzulegen. Innerhalb von nur fünf Minuten sorgte Max Rieber mit einem Doppelschlag für den Anschluss. Da der Ausgleich zum 3:3 durch Tobias Deufel auch nicht lange auf sich warten ließ, war diese Partie auf einmal wieder völlig offen. Aber nicht für lange, weil erneut Haussmann das 4:3 nachlegte. In der kuriosen Nachspielzeit besorgte Moritz Kaltner den Ausgleich. Doch damit der Kuriositäten nicht genug. Altenstadts Hannes Haberstock markierte schließlich mit einem unglücklichen Eigentor sogar noch den Siegtreffer für den Sportclub.