Fotos Fussball Altenstadt - Murnau2 - Kreisliga, Fußball – Foto: Holger Wieland

Altenstadt bannt dank Willensleistung gegen Murnau vorerst die Abstiegsgefahr Fußball Kreisliga Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu Altenstadt TSV Murnau II

Nach dem 1:0-Erfolg vergrößert Altenstadt den Abstand zur Abstiegszone auf sechs Punkte und kann optimistisch in die nächsten Spiele gehen.

Es geht auch anders. 18 Treffer hatten die Kicker des TSV Altenstadt in den bisherigen acht Begegnungen dieser Saison erzielt. Diesen Schnitt von gut zwei Toren pro Spiel verfehlte die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner im Heimspiel gegen die Reserve des TSV Murnau deutlich. Gerade ein Treffer sprang gegen den Aufsteiger heraus. Aber die Kiste von Christoph Haussmann aus der 20. Minute reichte zum 1:0 (1:0) über den Neuling und damit zum dritten Sieg in dieser Saison. Gestern, 15:00 Uhr TSV Altenstadt Altenstadt TSV Murnau TSV Murnau II 1 0 Abpfiff

Das Ergebnis war nach drei Begegnungen ohne Sieg Gold wert. Der TSV behauptet sich weiterhin im Tabellenmittelfeld der Kreisliga 1 und hat zwischen sich und der Abstiegszone sechs Punkte Abstand gebracht. Damit ist man vorerst aus dem Gröbsten raus. Die Augen der Mannschaft können sich jetzt in aller Ruhe nach vorne richten. Das erhoffte Offensivspektakel konnten die Platzherren ihren Anhängern nicht bieten. Dabei gastierte mit dem TSV Murnau II ein Gegner im Pfaffenwinkel, der in dieser Saison für zahlreiche Tore sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bekannt ist. Dass ein Treffer schließlich den Unterschied zwischen den beiden Rivalen ausmachte, lässt sich auch als Fortschritt in Sachen „taktische Disziplin“ deuten.