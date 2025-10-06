Altenstadt bannt dank Willensleistung gegen Murnau vorerst die Abstiegsgefahr

Nach dem 1:0-Erfolg vergrößert Altenstadt den Abstand zur Abstiegszone auf sechs Punkte und kann optimistisch in die nächsten Spiele gehen.
Es geht auch anders. 18 Treffer hatten die Kicker des TSV Altenstadt in den bisherigen acht Begegnungen dieser Saison erzielt. Diesen Schnitt von gut zwei Toren pro Spiel verfehlte die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner im Heimspiel gegen die Reserve des TSV Murnau deutlich. Gerade ein Treffer sprang gegen den Aufsteiger heraus. Aber die Kiste von Christoph Haussmann aus der 20. Minute reichte zum 1:0 (1:0) über den Neuling und damit zum dritten Sieg in dieser Saison.
Das Ergebnis war nach drei Begegnungen ohne Sieg Gold wert. Der TSV behauptet sich weiterhin im Tabellenmittelfeld der Kreisliga 1 und hat zwischen sich und der Abstiegszone sechs Punkte Abstand gebracht. Damit ist man vorerst aus dem Gröbsten raus. Die Augen der Mannschaft können sich jetzt in aller Ruhe nach vorne richten.
Das erhoffte Offensivspektakel konnten die Platzherren ihren Anhängern nicht bieten. Dabei gastierte mit dem TSV Murnau II ein Gegner im Pfaffenwinkel, der in dieser Saison für zahlreiche Tore sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bekannt ist. Dass ein Treffer schließlich den Unterschied zwischen den beiden Rivalen ausmachte, lässt sich auch als Fortschritt in Sachen „taktische Disziplin“ deuten.
Wagner hatte in den vergangenen Wochen besonderen Wert darauf gelegt, seine Mannschaft in der Defensive wieder zu festigen. Zu oft machten sich seine Spieler in jüngster Zeit ihre respektablen Leistungen durch überflüssige Fehler kaputt. „Wir haben uns auf die Defensive konzentriert“, räumte Max Gast ein. Der TSV Keeper bezeichnete den Erfolg als „Willensleistung“, da viele seiner Teamkollegen momentan erkältet sind.
Gegen Murnau passte die Abstimmung in der Abwehr und Altenstadt verzeichnete sein zweites Zu-Null-Spiel in dieser Runde. Früh begann alles wie nach Wunsch zu laufen. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit war noch nicht einmal vorüber, da gingen die Platzherren durch Christoph Haussmann bereits in Führung. Es war bereits sein fünfter Treffer in dieser Saison. Dass sich danach in der Torstatistik nichts mehr rührte, lag auch an Murnaus Keeper Benedikt Wallrapp, der eine starke Partie ablieferte und weitere Einschläge gegen Haussmann und Dustin Barlag verhinderte. Die Gäste kamen nur ein Mal gefährlich vor den Kasten von Max Gast. Ein Freistoß aus 17 Metern richtete jedoch keinen Schaden an.