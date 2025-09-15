Fernschüsse waren das Mittel der Wahl der Eitorferinnen, und es wirkte. – Foto: Marius Fuhrmann

Altenrather Damen verlieren zum Auftakt in Eitorf deutlich

Das hatten sich die Altenrather Damen anders vorgestellt: Deutlich fällt die Niederlage zum Auftakt beim SV Eitorf aus, mit 0:6 gingen Ambitionen und Ergebnis weit auseinander. Die erste halbe Stunde an der oberen Sieg war geprägt von Chancenarmut. Die Eitorferinnen gaben immerhin zwei Schüsse in Richtung Tor ab, Altenrath gelang es kaum, in Strafraumnähe zu kommen. In der 37. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung, verdient war diese nicht, denn auch Eitorf hatte wenig zu einem attraktiven Spiel beigetragen.

Alina Geis macht Dampf an der rechten Außenbahn. – Foto: Marius Fuhrmann

Das änderte sich noch vor der Pause: In der 43. Minute hielt die Stürmerin aus rund 30 Metern einfach mal drauf und versenkte den Ball im Netz. Dieselbe Szene wiederholte sich drei Minuten später. Vorausgegangen war dem Tor allerdings ein diskutabler Freistoßpfiff. Das Spiel der Altenratherinnen war zu zaghaft und einfallslos. Drei Fernschusstore besiegeln die Niederlage der Altenratherinnen

Das änderte sich auch nach der Pause nicht. Mit einem einfachen Pass auf die Zielspielerin war die Abwehr ausgehebelt, allerdings hatte der Schiedsrichter eine Abseitsposition übersehen (51.). Eitorf kontrollierte fortan das Spiel und war dem fünften Tor näher als Altenrath dem ersten. Dieses fiel in der 62. Minute, als ein harmloser Pass durch die Abwehr der Gäste rollte. Niemand reagierte, nur die Eitorfer Stürmerin, die den Ball zum 0:5 einschob.

Jenny Käding machte ihr erstes Spiel für den TuS. – Foto: Marius Fuhrmann