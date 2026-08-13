Altenoythe will beim FC Schüttorf "den Bock umstoßen"

– Foto: Robert Gertzen

Der FC Schüttorf empfängt am Sonntag den SV Altenoythe und trifft damit erstmals in dieser Saison auf einen Aufsteiger. „Wir freuen uns auf das dritte Saisonspiel“, sagt Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate.

Trotz des punktlosen Starts der Gäste warnt er davor, Altenoythe zu unterschätzen: „Auch wenn sie in dieser Saison noch nichts geholt haben, wissen wir, dass sie gut sind und dass sie nicht umsonst letztes Jahr mit zehn Punkten Vorsprung aufgestiegen sind.“

Selbstvertrauen zieht Schüttorf aus den vergangenen Auftritten. „Wir brauchen ein Spiel wie in den letzten beiden Ligaspielen. Insbesondere in Melle war das sehr überzeugend“, erklärt Große Vennekate. Beim SC Melle gewann Schüttorf klar mit 5:1. An der Zielsetzung für das Heimspiel lässt er keinen Zweifel: „Wenn wir das abrufen, dann bin ich mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen, und nichts anderes zählt für uns am Sonntag beim Heimspiel in Schüttorf.“ Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann weiß ebenfalls um die Qualität des Gegners. „Wir freuen uns aufs Spiel in Schüttorf. Schüttorf ist ewig schon in der Liga dabei“, sagt Koopmann. Besonders die Offensive hat er im Blick: „Vorne haben sie zwei super Stürmer, die beide schon drei Tore gemacht haben. Das ist eine eingespielte Mannschaft.“