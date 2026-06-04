Altenoythe vor der Krönung, Oythe und Thüle dahinter im Blick

– Foto: Robert Gertzen

Die wichtigsten Entscheidungen sind gefallen: Der SV Altenoythe steht bereits als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest, während TuS Frisia Goldenstedt, SV Rot-Weiss Visbek und SV Petersdorf als Absteiger feststehen. Dennoch bietet der 34. und letzte Spieltag noch einmal zahlreiche interessante Duelle, bei denen es um Platzierungen, Prestige und einen gelungenen Saisonabschluss geht.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Holdorf SV Holdorf SV Thüle SV Thüle 15:00 PUSH

Beide Mannschaften gehören zu den stärksten Teams der Liga und treffen mit Rückenwind aufeinander. Holdorf gewann zuletzt mit 2:1 in Molbergen und hat die Marke von 50 Punkten geknackt. Thüle setzte sich in einem torreichen Spiel mit 3:2 gegen Amasya Spor Lohne durch und will Rang drei verteidigen.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Brockdorf bestätigte seine gute Form zuletzt mit einem souveränen 2:0-Erfolg in Bethen. Mit einem weiteren Sieg könnte die Mannschaft die Saison noch weiter nach oben abrunden. Molbergen dagegen kassierte gegen Holdorf eine knappe Heimniederlage und benötigt zum Saisonabschluss noch einmal eine Leistungssteigerung.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Petersdorf Petersdorf SV Bethen SV Bethen 15:00 PUSH

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel geht es vor allem um einen ordentlichen Saisonabschluss. Petersdorf holte beim 1:1 in Goldenstedt immerhin einen Punkt und will sich mit einem Heimsieg aus der Bezirksliga verabschieden. Bethen reist nach der 0:2-Niederlage gegen Brockdorf an und möchte als Aufsteiger dennoch eine insgesamt respektable Saison positiv abschließen.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr FC Lastrup FC Lastrup TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 14:00 PUSH

Der FC Lastrup geht als Tabellenelfter in den letzten Spieltag und möchte die Saison vor eigenem Publikum positiv beenden. Zuletzt mussten sich die Lastruper knapp mit 1:2 bei Hansa Friesoythe geschlagen geben. Für Schlusslicht Goldenstedt endete das letzte Heimspiel mit einem 1:1 gegen Petersdorf, nun soll zum Abschied aus der Bezirksliga noch einmal ein Erfolgserlebnis her.

Das Topspiel des Spieltags steigt beim frischgebackenen Meister. Altenoythe zeigte beim 2:0-Erfolg in Lutten einmal mal mehr die geballte Qualität und darf nun vor heimischer Kulisse die Meisterschaft feiern. Hansa Friesoythe reist nach dem 2:1 gegen Lastrup als Tabellenvierter an und möchte dem Aufsteiger zum Saisonende noch einmal alles abverlangen.

Höltinghausen präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung und gewann mit 3:1 in Osterfeine. Mit nun 40 Punkten haben die Gastgeber die Chance, die Saison in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen. Lutten hingegen unterlag dem Meister Altenoythe mit 0:2 und will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen einen versöhnlichen Abschluss finden.

Für Visbek endet eine schwierige Spielzeit mit dem Heimspiel gegen Osterfeine. Zuletzt setzte es beim 0:3 in Damme die nächste Niederlage. Die Gäste aus Osterfeine wollen nach dem enttäuschenden 1:3 gegen Höltinghausen noch einmal ihre Qualitäten zeigen und die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne VfL Oythe VfL Oythe 15:00 PUSH