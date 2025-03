Altenoythe siegt knapp – Lohne und Oythe nur mit einem Remis

In einer torlosen Begegnung trennten sich SV Thüle und SV Falke Steinfeld mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften konnten offensiv wenig Akzente setzen, was sich in einem chancenarmen Spiel widerspiegelte. Thüle und Steinfeld müssen dringend wieder in die Erfolgsspur finden, um ihre Tabellenposition zu sichern.